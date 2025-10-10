以哈停火｜巴勒斯坦阿巴斯：希望雙方和平能夠持續

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周五（10月10日）表示，已批准與哈馬斯達成的停火協議。這將促進在72小時內釋放被關押在加沙的以色列人質。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在接受以色列12頻道採訪時表示：很高興以巴雙方的流血衝突已停止，並希望雙方這種和平、穩定的情況能夠持續下去。



法媒報道，阿巴斯表示，「今天發生的事情是一個歷史性的時刻。我們一直希望，並將繼續希望，能夠結束在我們土地上發生的流血衝突，無論是在加沙地帶、約旦河西岸還是東耶路撒冷。」

2025年9月25日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在第80屆聯合國大會上透過視像發表演說。（Reuters）

當被問及巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）是否已落實特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其結束加沙戰爭的20點計劃中提到的改革措施時，阿巴斯表示，改革進程已經啟動。

阿巴斯補充說，教育、經濟、衛生和安全等領域的其他改革也在實施中。「有些改革已經完成，有些改革仍在進行中，直到巴勒斯坦權力機構成為能夠繼續領導巴勒斯坦人民的典範，」阿巴斯說。

2025年10月9日，美國總統特朗普(Donald Trump)宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，人們在以色列特拉維夫慶祝。(Reuters)

根據特朗普提出的20點計劃，「當加沙重建工作持續推進，且巴勒斯坦自治政府改革方案獲得忠實執行時，最終可能為巴勒斯坦實現自決和建國開闢一條可靠的道路。」