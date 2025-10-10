特朗普擬禁中國航企經俄羅斯領空往返美國 指做法對美企不公平
撰文：王海
英媒10月9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出禁止中國航空公司往返美國的航班飛越俄羅斯領空，稱此做法對美國企業帶來不公平競爭環境。
據路透社報道，美國航空公司長期以來一直批評允許中國航空公司部分航班使用俄羅斯領空的決定，因為這讓中資企業能夠縮短飛行時間、減少燃料消耗以及降低飛行成本。
美國交通部9日在其提出的行政命令中表示，「這種不平衡已成為一個重要的競爭因素」。
交通部表示，提議禁止中國航空公司飛越俄羅斯領空「是為了縮小美中航空公司之間的競爭差距」，並稱目前的情況「不公平，並已對美國航空公司造成了重大的不利競爭影響」。
自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯禁止美國航空公司和許多其他外國航空公司飛越其領空，以報復華盛頓在2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭後禁止俄羅斯航班飛越美國。
報道指，這項決定可能會影響中國國航、中國東方航空、廈門航空和中國南方航空營運的部份美國航班。
美國交通部給予中國航空公司兩天時間對他們提出的行政命令作出回應，並表示最終命令最快可能在11月生效。
