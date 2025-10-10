《歌聲魅影》巨星Ben Lewis癌逝　生前抗病多時仍堅持照顧中風妻

《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）主演班路易斯（Ben Lewis）10月6日因大腸癌病逝，享年46歲。



班·路易斯摯友，澳洲主持人伍德布里奇（Todd Woodbridge）透過IG宣布這一令人悲痛的消息，並形容班路易斯：

是舞台上的巨星，也是人性中的光芒。

音樂劇《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）主演班·路易斯（Ben Lewis）。（YouTube@The Shows Must Go On!）

伍德布里奇在貼文中回憶與Ben多年情誼：「班是《魅影》舞台上最耀眼的星，更是幽默、溫暖、無私的朋友。我們一起度過無數假期，從蘇格蘭旅行、倫敦女王陛下劇院的化妝間，到溫布頓賽事現場，滿滿都是珍貴回憶。」

綜合《People》、《E!NEWS》等外媒報道，路易斯於2024年2月確診大腸癌，經歷多次手術與化療，但癌細胞仍擴散至肺與骨盆，最終被醫師宣判為「無法治癒」。然而在抗癌期間，他仍堅持照顧因中風而需復健的妻子澳洲女演員梅莉史都華（Melle Stewart）。

在7月的募資網頁更新中，路易斯仍以堅強的筆觸寫下：

梅莉的勇氣讓我學會感恩當下，珍惜家人與朋友。無論我們身在世界哪一角，家人永遠是我們的光與平靜。

路易斯出身音樂世家，父母皆為古典歌劇歌手。他先後就讀於倫敦皇家音樂學院與澳洲西澳表演藝術學院。2000年代起，他在悉尼舞台上以《尿鎮：音樂劇》（Urinetown）、《小夜曲》（A Little Night Music）與《沙漠妖姬》（Priscilla, Queen of the Desert）等劇嶄露頭角。

舞台劇《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）主演班路易斯（Ben Lewis）日前因癌離世，終年46歲。（Gofundme圖片）

2011年，班路易斯主演《歌聲魅影II：愛無止盡》（Love Never Dies）澳洲原創版，憑此獲得「悉尼劇場獎最佳音樂劇男主角」殊榮，該作品後由環球影業拍成電影。2017至2018年間，他重返倫敦城西，再度詮釋魅影一角，成為《歌聲魅影》史上最受矚目的澳洲演員之一。

班路易斯離世後，留給劇場界無限遺憾，也留下他與妻子共同面對命運的勇氣故事。伍德布里奇感性地表示：

今晚我們將所有的愛送給班的家人——他永遠是舞台上的傳奇，也是人生舞台上最溫柔的靈魂。

