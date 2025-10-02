「黑猩猩之母」Jane Goodall逝世　最後訪談批特朗普削USAID撥款

美國新聞網站Vox Media報道，知名保育學者珍古德（Jane Goodall）10月1日於美國洛杉磯安詳辭世，享壽91歲，消息引發國際哀悼。她生前最後一次訪問隨之曝光，除了表達對現代人過於沉迷科技的憂慮，也批評美國政府削減國際開發署（USAID）衝擊國際人道援助。



珍古德以黑猩猩研究改寫動物行為學，被譽為「黑猩猩之母」，同時長年投入環境教育與公益行動，是人類史上最有影響力的環保人士之一。而她直到生命最後階段仍不斷提醒世人關注地球與人類的未來。

珍古德逝世前最後一次公開現身是在上周的紐約「福布斯永續領袖峰會」（Forbes Sustainability Leaders Summit）。她憂心表示：「現在大家似乎太沉迷於科技，以至於忘記我們不僅是自然界的一部分，我們本身也是動物，」她說，「我們和其他所有動物一樣，仰賴從自然界獲得乾淨的空氣、水、食物、衣服等一切」，她同時直言「我們卻正在毀滅地球」。

珍古德更拋出引人深思的觀點表示，人類雖自稱是地球上最具智慧的動物，但

我們並不聰明，因為真正聰明的生物不會摧毀自己唯一的家園。

不過，她也強調，正因人類擁有智慧，才仍有可能尋找改變的契機。

除此之外，問及今年初USAID撥款是否受到影響時，珍古德坦言確實，並透露國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute）原本仰賴USAID坦尚尼亞分部一項5年期補助，「但經費被削減，預估未來4年每年將損失550萬美元，因此不得不裁員」。珍古德更憂心其他領域因補助中斷，導致藥物短缺，甚至有新生兒帶著愛滋病毒（HIV）出生。

最後珍古德點名工業化農業與石化燃料是造成環境快速惡化的主要元兇，並示警盡快做出改變，

我們還有時間，但剩下的時間不多。如果不改變經濟發展的模式，很快就會來不及了。

