日本311地震失蹤14年　宮城縣尋獲6歲女童遺骸　家屬既驚訝又欣慰

日本媒體10月9日（周四）報道，宮城縣警方對發現的人體遺骸進行DNA鑑定等程序後，確認其屬於岩手縣山田町的一名6歲女童。 14年前，她在311地震中被海嘯捲走後失蹤。她的家人表示：「我們早已放棄希望，所以接到電話時很驚訝，但我們現在非常欣慰。」



據日本放送協會（NHK）報道，新確認的遺骸屬於山根捺星（當時6歲），她在311東日本大地震發生時居住在岩手縣山田町，她在家中被海嘯捲走後失蹤。

日本媒體就尋獲失蹤14年6歲女童遺骸的報道：

據警方稱，去年2月，建築公司的工人在宮城縣南三陸町和氣仙沼市附近的海邊清理人行道時，在清理廢墟時發現混雜在遺骸中的人體遺骸，並向警方報案。

遺骸包括下顎骨的一部分和幾顆牙齒。警方其後進行DNA檢測，結果顯示她與母親屬於同一家族，並進行了牙齒檢測，確認她就是山根捺星。

警方之後將遺骸移交給家屬。

關於遺體身份確認，家屬透過警方表示：「我們感謝清理遺骸的志願者，感謝整理物品並找到遺體的工作人員，感謝堅持調查的警方。就在我們快要放棄的時候，接到了這通電話，我們很驚訝，但非常欣慰。」