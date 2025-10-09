日本旅遊注意｜沖繩宮古島海域驚現5米巨型鯊魚　恐危害遊客安全

沖繩縣宮古島海域近日頻傳有身長超過5米的大鯊魚出沒，不排除會危害到當地居民與旅客的人身安全。



沖繩宮古島驚見5m巨型食人鯊，漁民憂經濟遭重創

根據《全日本新聞網》等多家日媒報導，沖繩縣宮古島是日本最受歡迎的度假勝地之一，但當地相關單位近期卻接連收到漁民通報，稱他們經常在出海捕魚的過程中碰到巨鯊，導致辛苦捕撈到的漁獲不幸被奪走、損失慘重。

在旅遊勝地沖繩縣宮古島，「巨型食人鯊」是困擾島民的問題。 （ANN NEWS）

報導指出，現年70歲的潛水店老闆砂川博一，除了是當地經驗相當豐富且受人敬仰的資深漁民，更連續40年參與「捕鯊」行動，專門與一些老顧客共同設置大型捕鯊陷阱，藉此捕捉身長超過3米的大型鯊魚。

不過，令砂川博一感到訝異的是，日前他們在一次行動中，竟巧遇一隻身長約5米的巨鯊，且足足耗時將近1小時才將其捕獲。根據砂川博一說法，這隻巨鯊為母鯊，腹部懷有數十隻尚未出生的小鯊魚。

一名來自埼玉縣的旅客見狀後忍不住直言：

一想到我會在有這類巨鯊的海裏遊泳，我就感到很害怕。

砂川博一補充，一旦有旅客不幸遭到鯊魚襲擊，宮古島的觀光收入至少會下修30%，年輕人也會不敢來此，因此他必須繼續捕鯊，同時也呼籲當局正視此問題。

日本東海大學海洋生物學科副教授堀江琢告訴《全日本新聞網》，受到全球暖化等因素影響，魚類的棲息地與過去已有所變化，導致鯊魚的活動範圍逐漸北移，未來就連本州近海、靜岡的駿河灣都可能看到鯊魚。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】