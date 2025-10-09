遊日注意｜京都將上調住宿稅至每晚最高1萬日圓　明年3月生效

日媒報道，為了應對過度旅遊，京都市政府將從明年3月1日起向遊客徵收每人每晚最高1萬日圓（約510港元）的住宿稅。



據朝日新聞報導，京都的住宿稅將從1000日圓（約51港元）上調至10000日圓（約510港元），用於改善城市基礎設施和紓緩交通擠塞。

官員解釋說，根據遞進制稅制，每晚住宿費用在10萬日圓（約5100港元）及以上的酒店將被徵收1萬日圓（約510港元）的住宿稅。

京都市政府於10月3日批准這項修訂提案。官員表示，這項住宿稅稅率將是全日本最高的。

據報道，京都市政府官員一直竭盡全力，試圖控制過度旅遊帶來的影響。從擠擁的公共巴士到人頭湧湧的景點以及歷史遺跡，大量遊客湧入都嚴重影響當地居民的生活。

這是自2018年10月引入住宿稅以來的首次上調。

對於住宿費用低於6,000日圓（約306港元）的旅客，新的稅率將維持在每人每晚200日圓（約10港元）。對於住宿費用在6,000日圓（約306港元）至20,000日圓（約1021港元），住宿稅將從200日圓（約10港元）上調至400日圓（約20.4港元）。

對於住宿費用在20,000日圓至50,000日圓的，住宿稅將從500日圓（約25.5港元）上調至1,000日圓（約51港元）。

對於住宿費用在50,000日圓至100,000日圓，住宿稅將從1,000日圓上調至4,000日圓（約204港元）。對於住宿費用在100,000日圓及以上的，住宿稅將從1,000日圓上調至10,000 日圓（約510港元）。參與學校旅行的學生和陪同人員仍可享有免稅待遇。

2025年7月26日，日本京都，遊客進入伏見稻荷大社的正門。（Getty）

修訂後，京都的住宿稅收入預計將增加約一倍，從本財年的約59.1億日圓（約3億港元）增加到下一財政年度的126億日圓（約6.43億港元）。