特朗普向伊利諾伊州派遣國民警衛隊　聯邦法官下令暫停部署

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前決定授權部署國民警衛隊成員至伊利諾伊州及當地城市芝加哥後，後者相繼為此提起訴訟。一名聯邦法官10月9日下令阻止特朗普派兵當地的行動，禁令為期2週。法院將於22日召開另一場聽證會，決定是否將臨時禁制令再延長14天。



路透社報道，美國聯邦地區法官佩里（April Perry）在聽取聯邦政府和伊利諾伊州律師的辯論後作出上述決定，認為允許國民警衛隊部署到該州只會使局勢「火上澆油」。

2025年10月9日，美國伊利諾州芝加哥，人們在當地美國移民及海關執法局（ICE）設施附近聚集示威。（Reuters）

聯邦政府律師聲稱部署國民警衛隊保護聯邦官員和財產免受示威者的破壞，但佩里宣布裁決時表示，沒證據證明政府關於當地移民拘留所示威活動中發生暴力事件的說法。

對此，伊利諾伊州長普利茨克（JB Pritzker）在一份聲明中強調，特朗普不是國王，其政府不能凌駕於法律之上；芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）則表示，這項裁決是芝加哥人民和法治的勝利。

2025年10月9日，美國伊利諾州芝加哥，美國邊境巡邏人員在美國移民及海關執法局（ICE）設施的屋頂上觀察附近聚集的示威者。（Reuters）

白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）表示，總統行使了保護聯邦官員和資產的合法權力，不會對困擾美國城市的違法行為視而不見。