特朗普：考慮必要情況下引用《反叛亂法》部署國民警衛隊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月6日表示，如果聯邦法院阻止他部署國民警衛隊保護聯邦建築和開展執法行動，他將考慮援引《反叛亂法》（The Insurrection Act）部署軍隊。



綜合美媒報道，一名聯邦法官此前阻止特朗普派遣國民警衛隊前往俄勒岡州波特蘭市（Portland）。特朗普在白宮橢圓辦公室對記者表示，他目前尚不認為有必要動用《反叛亂法》，但他補充說：「如果真的需要動用（該法律），我會這麼做，比如當人民被殺害、法院阻礙我們，或者州長、市長在阻礙我們的行動時。」

美國總統特朗普（Donald Trump）9月27日宣佈向波特蘭市派遣軍隊，一名男子在波特蘭市移民和海關執法局外舉牌，上面寫着：「波特蘭最終將戰勝他們」。(Reuters)

特朗普又稱：「看看波特蘭這些年來發生的一切，它就像一個燃燒的地獄。然後你看到一位迷失方向的法官，試圖假裝那裏沒問題。」

1807年的《反叛亂法》是一項聯邦法律，允許總統在全國範圍內部署美軍，或聯邦化各州國民警衛隊，以鎮壓總統認為的針對美國的叛亂行為。