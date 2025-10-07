伊利諾伊州入稟法院 求阻特朗普向當地部署國民警衛隊
撰文：蕭通
美國伊利諾伊州（Illinois）及芝加哥市於10月6日提起訴訟，阻止美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向當地部署國民警衛隊。
伊利諾伊州提出訴訟前，俄勒岡州一名聯邦法官剛於5日頒布臨時令，禁止特朗普政府國民警衛隊進入俄勒岡州城市波特蘭（Portland）。
特朗普上週末決定，無視民主黨籍州長普利茨克（JB Pritzker）的反對，授權部署300名國民警衛隊成員至伊利諾伊州，協助聯邦官員執行非法移民逮捕行動；並將另派400名來自德州的國民警衛隊成員，部署到芝加哥。
入稟文件稱，特朗普長期以來對芝加哥及伊利諾伊州宣戰，今次推進非法及危險，批評特朗普是以「站不住腳的藉口」向伊利諾伊州派兵，違反了《治安官動員法》（Posse Comitatus Act）及憲法第十修正案。
