秘魯國會通過總統彈劾案　博魯阿爾特遭解職或向鄰國尋求庇護

秘魯國會10月10日投票罷免總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），來自不同政治陣營的議員們以「道德缺失」為由投票通過彈劾案，並傳喚她於當晚在國會進行辯護。惟博魯阿爾特並未到場，而國會議員們則已集齊足夠票數，得以啟動快速彈劾程序。



路透社報道，63歲的博魯阿爾特深陷民怨，支持率僅維持在2%至4%之間。此前她被指控利用職權牟取私利，捲入非法斂財的指控，涉及未申報的資產和勞力士（Rolex）手錶，並對支持前任總統的抗議活動實施致命鎮壓，但她本人則否認有任何不當行為。

2025年9月23日，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會。（Reuters）

秘魯目前沒有副總統，尚不清楚誰會接替博魯阿爾特的職位，預計她將向鄰國尋求庇護。自2018年以來該國已歷經6任總統，目前有3名前領導人身陷囹圄。

在前總統德羅卡斯蒂略（Pedro Castillo）試圖解散國會被罷免並逮捕後，博盧阿爾特於2022年12月上台。卡斯蒂略的下台引發數月廣泛且致命的抗議活動，人權組織則指責博盧阿爾特政府過度使用武力鎮壓抗議活動。