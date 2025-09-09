秘魯民居遭掟爆炸品　英勇狗狗衝前一口咬住救全家人　致聲帶受損

秘魯一隻名叫Machis的狗狗，一天在家發現一根被扔進家中的爆炸品，忠心的牠不但未有逃跑，反而衝上前咬住已經被點燃的爆炸品，最後成功救了主人一家的性命。



事件發生於8月24日，地點位於記者薩拉特（Carlos Alberto Mesias Zarate）位於瓦拉爾市（Huaral）家中。從家中監視器可見，有人將一個點燃的爆炸品扔到屋內然後離開現場。Machis發現後立即從樓梯上衝了過來，把點燃的爆炸品咬在咀中，並來回數次嘗試用口弄熄火種，最終成功弄斷導火線阻止引爆，惟也造成牠聲帶受損。

薩拉特事後在地上發現爆炸品報警，警方到場後已安全將未爆彈移除，並證實該炸藥屬於常用於地雷的高危爆炸品。薩拉特懷疑，丟擲炸彈的男子是針對他們一家預謀犯案。據報，當局已逮捕到嫌疑人，正在進行調查。

Machis是混種可卡犬，薩拉特指牠事後聲帶受損。(網上截圖)

薩拉特接受訪問時表示：「牠不停咬，最後救咗我們全家一命。」他補充，自己沒有受傷，但Machis因高溫灼傷聲帶，至今已失去原本響亮的吠聲，只能發出微弱嘶啞聲，而牠的英勇行為也使牠馬上成為當地的「狗明星」，更被譽為「救命犬」。

薩拉特任職的媒體公司後來也社交媒體上發表聲明，認為事件並非孤立事件，而是對新聞自由與公共安全的嚴重侵犯，多得英勇的Machis，才成功阻止了炸彈攻擊事件。