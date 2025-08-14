秘魯又一前總統入獄 比斯卡拉涉受賄 法官下令審前拘留5個月
撰文：張涵語
曾於2018年至2020年執政秘魯的前總統比斯卡拉（Martín Vizcarra）因涉嫌受賄8月13日遭法官下令審前拘留5個月，成為該國近年來第5名被判入獄的前總統，預計會被送往首都利馬（Lima）一座專門為關押前總統而建的監獄。
路透社報道，比斯卡拉被控在2011年至2014年在莫克瓜地區（Moquegua）工作期間收受建築公司數額約64萬美元（約502萬港元）的賄賂，作為批出公共工程的報酬。比斯卡拉後否認該指控，聲稱為政治迫害。
此前，一名法官曾在6月駁回檢察官拘留比斯卡拉的請求，但公共部後對該裁決提出上訴，稱比斯卡拉有潛逃風險。比斯卡拉的律師表示，將對這次上訴的決定提出抗辯。比斯卡拉據報先前計劃參加2026年的總統大選。
秘魯政壇一直動盪不安，自2018年以來已更換6任總統。目前除比斯卡拉外，利馬監獄還關押4名前總統：托萊多（Alejandro Toledo）、烏馬拉（Ollanta Humala）、卡斯蒂略（Pedro Castillo）和藤森（Alberto Fujimori）。
