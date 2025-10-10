中國10.14起對美國船舶收取特別港務費　籲停止打壓海運業

中國交通運輸部10月10日（周五）發布關於對美國船舶收取特別港務費的公告。公告稱，今年4月17日，美國貿易代表辦公室發布關於對中國海事、物流及造船業的301調查措施。自10月14日起，將對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，嚴重違背國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。



對此，根據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

2025年8月4日，美國加州奧克蘭（Oakland），一艘滿載貨櫃的貨船停泊在港口。（Reuters）

有關事項公告如下：

一、對上述船舶，按航次計收船舶特別港務費，分階段實施，具體收取標準如下（不足1噸的按1噸計）。

（一）自2025年10月14日起停泊中國港口的，按每噸400元人民幣計收；

（二）自2026年4月17日起停泊中國港口的，按每噸640元人民幣計收；

（三）自2027年4月17日起停泊中國港口的，按每噸880元人民幣計收；

（四）自2028年4月17日起停泊中國港口的，按每噸1120元人民幣計收。

二、船舶在同一航次掛靠多個中國港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過5個航次。

三、交通運輸部將制定具體實施辦法。

2025年2月8日，中國天津港的一台龍門起重機吊起一個貨櫃。（Reuters）

交通運輸部強調，這是維護中國海運企業合法權益的正當舉措，同時敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓。