美國參議院審議國防授權法案　目標指向中國生物技術投資

美國參議院在審議年度國防政策法案期間支持一項議案，即擬禁止某些中國生物科技公司獲得聯邦資金，並禁止美國對包括某些人工智能模型在內的敏感中國行業進行投資。



參議院星期四（10月9日）審議的這兩項兩黨措施均經口頭表決納入《國防授權法案》（National Defense Authorization Act），反映出獲得廣泛支持。眾議院和參議院必須就法案的同一版本達成一致，並由總統特朗普（Donald Trump）簽署成為法律。

不過，彭博社指出，即使參議院投票通過，也不確定該議案最終是否會成為法律。例如，去年的生物安全法案從最終版國防授權法案中刪除，當時一些議員擔心點名具體公司。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

今年的生物安全法案措辭略有不同。該法案擬禁止那些被視為「受關注生物技術公司」的相關企業獲得美國資金的支持。這些公司可能包括中國軍方公司以及其他符合特定標準的公司，但美國政府將有權給予一年的豁免。

「威脅是真實存在的，而且還在不斷加劇。「田納西州共和黨參議員比爾·哈格蒂（Bill Hagerty）說。「中國已公開將生物技術確定為未來戰爭的關鍵領域。」

雖然修訂後的生物安全法案沒有列出未來可能面臨審查的公司，但哈格蒂和密歇根州民主黨人彼得斯（Gary Peters）此前將矛頭指向了華大基因、華大智造、華大智造美國附屬公司Complete Genomics Inc.、藥明康德和藥明生物等公司。

2025年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮外，準備迎接到訪的芬蘭總統斯圖布斯圖布（Alexander Stubb，不在圖中）。（Reuters）

另一項加入年度《國防授權法案》的議案是打擊中國法案（FIGHT China Act），由德克薩斯州共和黨人科寧（John Cornyn）和內華達州民主黨人馬斯托（Catherine Cortez Masto）提出。

該措施將指向對中國的投資並授權實施制裁。其他條款中，該措施還將禁止美國對某些人工智能模型、高超音速導彈、先進半導體、量子計算機和軍事產品進行投資。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

