美國將向芬蘭購買11艘破冰船　總值61億美元　冀抗衡中俄北極勢力

英國媒體10月9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）達成協議，美國海岸防衛隊將採購最多11艘破冰船，以加強美國在北極的國家安全。



據路透社報道，自特朗普今年1月重新上台以來，他與斯圖布一直保持友好關係，兩人3月在特朗普旗下位於佛羅里達州的海湖莊園會面，並打了一輪高爾夫球。

兩位領導人同意一份有關採購破冰船的諒解備忘錄，旨在為美國海岸防衛隊與芬蘭公司之間的商業協議奠定基礎。

2023年2月14日，芬蘭赫爾辛基，德國時任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）參觀芬蘭破冰船「北極星號」（Polaris）。（Getty）

按照協議，芬蘭的造船廠將建造四艘「北極安全巡邏艦」，而美國將利用芬蘭的專業知識，在美國的造船廠建造最多七艘全新的北極安全巡邏艦。

特朗普在白宮自豪地表示：「我們正購買世界上最好的破冰船，而芬蘭素以生產這些破冰船而聞名。」

斯圖布稱這是特朗普做出的「重大戰略決策，因為我們都知道北極具有重要的戰略意義。」

一位白宮官員表示，這11艘北極安全巡邏艇預計將耗資約61億美元（約475億港元）。

特朗普同時表示，一旦俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）襲擊芬蘭，美國將出手包圍芬蘭（作為北約的盟友），儘管特朗普「認為他不會這麼做」。

斯圖布亦淡化了俄羅斯對芬蘭的即時威脅，他受訪時表示，莫斯科並非「迫在眉睫的軍事威脅」。

報道指，特朗普一直呼籲美國採購多達40艘新型破冰船，以加強美國在北極的國家安全，並抗衡中國和俄羅斯在該地區日益增長的影響力。

目前，俄羅斯本身擁有約40艘破冰船，遠多於其他國家。

2025年10月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb，左）舉行會面。（Reuters）

斯圖布指：「我認為人們正意識到一個現實，即我們需要加強我們的威懾力，這樣（與俄羅斯的）衝突才不會發生。」

報道指，美國與芬蘭現時的目標是在2028年前交付第一艘破冰船。一名美方官員表示，海岸防衛隊的極地艦隊目前只有兩艘正在服役的北極安全巡邏艦。