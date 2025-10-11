俄羅斯襲擊烏克蘭能源設施　逾百萬家庭及企業斷電

俄羅斯對烏克蘭能源系統發動大規模攻擊，導致全國百萬以上的用戶臨時停電。



路透社根據當地政府數據計算出此結果，烏克蘭最大私營能源企業DTEK公司星期五（10月10日）宣布，首都基輔至少有42萬戶家庭受到影響，電力已恢復。

9日晚11時19分，基輔市拉響防空警報，隨後防空系統開始運行。新華社記者聽到從基輔市左岸至基輔州布羅瓦雷（Brovary）方向傳出密集的防空作業和爆炸聲。

2025年10月10日，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，警方調查人員在基輔查看一棟在俄羅斯無人機和導彈襲擊中受損的公寓大樓。（Reuters）

俄羅斯國防部聲稱，已對烏克蘭用於為國防工業供電的能源設施發動了「大規模」夜間空襲，目標是支持烏克蘭軍工綜合體運營的能源基礎設施。

據烏空軍在社交媒體發布的訊息，截至10日上午8時32分，俄軍的無人機正在哈爾科夫州、波爾塔瓦州、基洛沃格勒州和切爾尼高文浩州空域移動。

基輔等地遇襲致多人傷亡

據烏克蘭國家通訊社、《基輔獨立報》等媒體報道，俄軍10日凌晨使用無人機和導彈對烏首都基輔、東南部扎波羅熱州等地發動襲擊。部分地區停電，供水也出現問題；扎波羅熱州多人在襲擊中受傷，其中一名兒童後因傷重不治身亡，多處民宅及能源設施受損。

2025年10月10日，在俄羅斯對烏克蘭發動無人機和導彈襲擊期間，烏克蘭基輔一棟公寓大樓內發生火災，公寓內燒焦的地板。（Reuters）

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在社交媒體發文稱，俄軍對基輔市發動的空襲已造成12人受傷，其中8人入院治療。此外，由於關鍵基礎設施遭襲，基輔市左岸出現停電、停水。

10日凌晨，克利奇科陸續在社交媒體發布消息稱，佩切爾斯基區的一棟居民樓被無人機碎片擊中並起火，無人機和導彈碎片還擊中了多個區域的部分建築和車輛。

基輔州州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在社交媒體發文說，俄軍對能源設施的襲擊導致該州布羅瓦雷區和鮑里斯波爾區（Boryspil）2.8萬戶家庭停電，州政府正在部分社區設置應急點向民眾提供必需品。此外，州政府正在利用關鍵基礎設施進行發電。

另據哈爾科夫州（Kharkiv）州長瑟涅胡博夫（Oleh Synehubov）說，俄羅斯夜間襲擊烏克蘭哈爾科夫州能源系統後，20多萬用戶斷電。

2025年9月24日，美國紐約，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會 (United Nations General Assembly，UNGA) 並發表演說。（Reuters）

中國新聞社引述報道稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日召開會議，討論冬季準備工作和受襲擊影響地區的恢復工作。澤連斯基說，俄羅斯當前的主要襲擊目標是能源等基礎設施，烏方已制定相關應急計劃，以確保冬季有足夠的天然氣供應。

另據烏克蘭武裝部隊總參謀部通報，俄軍9日在前線多個地區發動進攻，與烏軍交火。其間，俄軍動用了1800多架自殺式無人機，並對烏軍陣地和居民區進行了數千次空襲、火炮和迫擊炮攻擊。

據塔斯社報道，俄羅斯國防部9日通報說，過去24小時內，俄軍在前線多個方向對烏軍陣地、燃料和彈藥倉庫等目標實施打擊，使烏軍損失大量士兵以及坦克、汽車等載具。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

