美媒：特朗普擬建「美版凱旋門」　慶祝明年美國獨立250周年

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後提出了「讓美國再次美麗」的理念，積極對白宮進行裝修與擴建展。外媒記者10月9日發現，他在白宮橢圓形辦公室的桌上擺放一座仿巴黎凱旋門的模型以及華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）附近地區的規劃圖，預料與慶祝明年美國獨立250周年有關。



《華盛頓郵報》10日報道，有關「美版凱旋門」的模型、照片本週陸續曝光。特朗普7日在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時，已曾向加方官員展示了仿巴黎凱旋門的模型。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年10月7日在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時，向加方官員展示了仿巴黎凱旋門的模型。（X@timhodgsonmt）

特朗普後來於9日會晤芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）時，法媒記者再次拍攝放在辦公桌上的模型，但這次能清楚看到規劃圖的細節，其中展示了林肯紀念堂對面的一座擬建的新拱門。

美媒引述知情人士稱，最初計劃中，「美版凱旋門」只是屬快速建設完成的非永久建築，以配合明年的美國獨立250周年，但白宮官員目前正在考慮建造永久性的拱門。

哈里森設計公司駐華盛頓特區建築師沙博諾 (Nicolas Charbonneau) 上月在社交媒體X上分享了計劃中的拱門設計圖片，惟暫未對計劃最新的情況作出回應。

2025年9月3日，建築師沙博諾 (Nicolas Charbonneau) 在社交媒體上分享了計劃中的「美版凱旋門」設計圖片。（IG@nicolas.leo.charbonneau）

特朗普上台以來多次作出須裝修或建築相關的行動，先在8月簽署行政命令推廣以古希臘羅馬為靈感的「古典建築」風格，又於9月開始建造一個全新的白宮宴會廳。