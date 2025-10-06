白宮預警聯邦政府撥款談判若無進展將裁員　特朗普：責任屬民主黨

美國聯邦政府上周因國會撥款預算案未通過而陷入停擺，目前已進入第五日。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）10月5日表示，如果國會內兩黨不能盡快達成談判，聯邦政府的工作人員可能會被總統解僱。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日則在出席海軍建軍250周年活動時將政府停擺的責任歸咎於民主黨，同時保證軍人不會受到影響。



綜合美媒報道，美國國會中的民主黨與共和黨議員正就撥款進行談判，雙方將在周一開始繼續就一項可為聯邦政府提供短期資金撥款以維持營運至11月21日的計劃表決。哈塞特在美媒節目中指，對現時仍然抱有希望，希望民主黨人能明白需要避免裁員，而特朗普和白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）正在協調，準備必要時採取行動，但希望最終毋須落實。

特朗普在出席活動時向現場海軍保證「軍人會得到每一分錢」，他認為民主黨舉動導致軍人在政府停擺期間面臨無薪上班，強調聯邦政府最終會向服役的人員支付所有薪金，並支持向軍人加薪。

另一方面，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在霍士新聞報道指，國會中對撥款預算案的談判陷入僵局，他指民主黨希望能逆轉特朗普主張削減醫療補助的措施，但強調這一願望「不可能實現」。

2025年9月30日，美國華盛頓，參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。美國聯邦政府正面臨停擺。（Reuters）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在哥倫比亞廣播公司（CBS）報道中表示，在談判中「共和黨沒有提供任何幫助」。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則將陷入僵局的原因歸咎於民主黨，認為是民主黨「決定多次投票以保持政府關閉」。