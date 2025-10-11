中企擬於蘇格蘭建英國最大風力發電機製造廠　投資額達156億元

據英國廣播公司（BBC）10月10日報道，當天，中國風力渦輪機私營製造商明陽集團宣布計劃投資高達15億英鎊（約156億港元），在蘇格蘭建造英國最大的風力渦輪機製造工廠。



去年4月，明陽集團在蘇格蘭海上風電項目投資中獲得「優先」地位，隨後部分英國政客開始攪局，炒作所謂「國家安全」和「不公平競爭」等議題。今年6月，有媒體報道稱，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府開始下場，向英國方面提出所謂「國家安全」擔憂。

2025年7月28日，蘇格蘭坦伯利（Turnberry），從連綿起伏的山丘上俯瞰風力渦輪機。（Getty）

英媒稱，這標誌着與英政府「廣泛討論」了近兩年後，明陽首次公開詳細闡述投資計劃。

報道稱，明陽集團表示，希望建造一座工廠服務於英國、歐洲及其他市場的海上風電項目，其首選地點是蘇格蘭阿德西爾（Ardersier）港，其計劃工廠的第一階段可能在2028年底投產。

該集團證實，該項目初始階段可創造多達1500個就業崗位，但項目「需獲得英國政府的最終批准」。

除了政府批准外，明陽集團還在尋求部分共同投資。該集團稱，已與包括英國國有能源公司大英能源（GB Energy）在內的實體進行了「詳細商業討論」。

據報道，2024年4月，蘇格蘭政府將明陽集團的項目列為「優先」狀態，目的是通過「戰略投資模式」（SIM）加速在蘇格蘭北海地區開發大型風電場所需的供應鏈。蘇格蘭政府的目標是在向淨零排放過渡的過程中優先使用可再生能源。

2025年7月28日，蘇格蘭巴爾梅迪（Balmedie），海上風力渦輪機。（Getty）

公開資料顯示，明陽集團在全球海上風電領域創新排名第一，2023年全球海上風電新增裝機量排名第一。明陽已布局建成全國20多個生產基地，設立15大區域運維服務中心。

同時，明陽秉承「全球合作、全球共享」的理念，在亞洲、歐洲、美洲等10多個國家開展新能源技術合作和業務，與丹麥、荷蘭、德國、挪威、英國等國家的多所知名大學、國際認證測試機構開展技術合作、資源協同和供應鏈體系建設。

英媒提到，蘇格蘭政府的產業戰略已將浮動風電確定為提供「先發優勢」的部門，但一直在等待英國政府對工廠的批准，包括安全部門審查引入先進中國技術進入能源基礎設施的影響。

一名熟悉討論的人士表示，該過程「顯然」已出現延誤。該人士稱：「耐心是有限資源。大量投資和就業崗位正等待最終決定。」

另一名政府官員表示，英國政府「即將出台」關於是否允許明陽推進工廠建設的決定。

報道稱，鑑於歐洲供應鏈的制約，在蘇格蘭，許多人認為明陽的產能，尤其是新興的浮動風電技術，對於釋放蘇格蘭海上風電部門的潛力至關重要。英國政府也希望儘快實現2030年電力部門脫碳的目標。

不過，英國政府面臨部分議員的壓力，他們以所謂「國家安全」和「過度依賴」為由，敦促拒絕這項擬議投資。與此同時，美國官員也來攪局。6月有消息稱，特朗普政府已向英國提出擔憂，認為允許明陽在英國建廠會帶來「國家安全」風險。

特朗普本人也親自下場。7月29日，他在訪問蘇格蘭阿伯丁郡期間，與蘇格蘭地區領導人、首席部長施榮禮（John Swinney，又譯斯溫尼或斯文尼）舉行了面對面會談，明確要求對方叫停蘇格蘭的風電開發計劃。他在會談中直言不諱地稱這些風力渦輪機是「騙局」，並抨擊蘇格蘭沿海風機是「你見過的最醜陋的東西之一」。

事實上，就在特朗普提出反對意見後不久，蘇格蘭地方政府宣布批准被稱為「貝里克岸項目」（Berwick Bank）的海上風電計劃。該項目位於蘇格蘭邊境海域，由SSE可再生能源公司開發，建成後可為約600萬戶家庭供電，相當於蘇格蘭全境家庭年用電量的兩倍。

蘇格蘭方面一直積極推動中企投資。去年11月，蘇格蘭副首席部長霍寶思（Kate Forbes）接受採訪時堅稱，蘇格蘭急需實現供應鏈轉型，明陽集團仍有「空間」獲准在當地投資。她強調：「我不願意看到的是，我們的風能或自然資源實際上在蘇格蘭以外創造大量就業機會。」

對於以上質疑，中國駐英國大使館的一名發言人此前曾回應表示，此類合作不是威脅，而是機遇，希望中英雙方「共同努力，營造公平、公正、非歧視的商業環境」。

發言人稱：「中英在清潔能源領域擁有廣闊的合作空間，這種合作能夠產生切實的效益，支持英國實現氣候目標。中國的現代化不會對任何國家構成威脅，反而會為包括英國經濟在內的全球增長帶來新的機遇。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

