中國加強稀土出口管制：哪些關鍵物項？從「管物項」到「管技術」

這兩天，幾則中國官方公告引發全球關注——

10月9日上午，商務部發布兩則公告，對含有中國成分的部份境外相關稀土物項、稀土相關技術實施出口管制；

9日下午，商務部會同海關總署連發4則公告，對超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制，相關措施將於11月8日實施。

為何是這幾種關鍵物項？為何此時加強出口管制？

少而精，是這次列管的關鍵物項的重要特徵。



比如鈥，是一種比較柔軟的稀土金屬。鈥激光有很好的切割能力，摻鈥的光纖可製作光纖激光器、光纖放大器等光通信器件。

又如銩，在地殼中的含量為十萬分之二，是稀土元素中含量最少的元素，其高純度鹵化物，可用於高強度放電光源。

金剛石微粉，廣泛用於光學晶體、陶瓷、超硬合金等各種硬質材料的研磨和拋光。

圖為中國商務部發言人2025年2月6日召開發布會。（中國商務部）

商務部研究院貿易與投資安全研究所所長程慧告訴島叔，稀土在軍工領域的戰略價值尤為突出，被喻為「現代軍工的生死線」。製造導彈制導系統、戰機發動機、雷達關鍵部件等高端軍工裝備，稀土都是不可或缺的材料；稀土的純度和性能，直接決定武器裝備的精準度、機動性與實戰效能。

商務部新聞發言人表示，之所以選擇這幾個關鍵物項，是因其具有明顯的軍民兩用屬性。尤其是一段時間以來，部份境外組織和個人將原產中國的稀土管制物項直接或者加工後，再轉移、提供給有關組織和個人，直接或間接用於軍事等敏感領域。

中國加強管制，既是履行防擴散等國際義務的應有之義，也是維護國家安全和利益的必要之舉。

如何管制？

首先，靠許可證。

此次公告明確，對原產於中國、在境外製造的相關稀土永磁材料、稀土靶材，價值比例達到0.1%及以上的，必須獲得中國商務部頒發的兩用物項出口許可證件；

對用於或可能用於設計、開發、生產、使用大規模殺傷性武器及其運載工具等的出口申請，原則上不予許可；

最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯晶片或者256層及以上存儲晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，需逐案審批。

此前，有不法分子通過轉口等方式，將中國的關鍵礦產運到第三國，再轉運到目的地國家。這次公告明確規定，境外組織和個人在向中國以外的其他國家和地區出口原產於中國、以及利用中國技術在境外生產的相關物項，也必須取得中國的出口許可。

其次，從「管物項」轉向「管技術」。

公告明確，稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體等，未經許可不得出口。

對此，程慧表示，中國在稀土開採的綠色環保技術、冶煉分離的高純度提純工藝以及高性能稀土永磁材料的製造技術等領域，已形成全球領先優勢。這些技術不僅是中國穩居全球產業價值鏈頂端的關鍵支撐，更是國內新能源、高端裝備製造及國防軍工等領域自主發展的重要基礎。加強出口管制，是保障關鍵領域供應鏈自主可控的必要舉措。

一名工人在江西南城縣的一處稀土金屬礦場工作。（Reuters）

有聲音質疑，中國加強關鍵物項出口管制，是否於法有據？是否會影響正常的民用需求？

其一，中方舉措有明確的法律依據。《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等，都有相應規定。

商務部研究院副研究員韓爽特別提及，《兩用物項出口管制條例》第49條確立了適度的域外管轄權，對境外相關稀土物項實施出口管制，是該域外管轄規則的細化落地。

其二，中方舉措符合國際通行做法。

中國法學會WTO法研究會常務理事、北京市環球律師事務所合夥人任清說，加強兩用物項及技術出口管制是國際趨勢。

比如，美國《出口管理條例》不僅管制技術的跨境轉移或傳輸，還發展出專門的「視同出口」概念（注：指雖未實際發生物理出口，但需按出口管制要求處理），以限制外國人在美國境內獲取技術；歐盟法律明確管制「無形技術轉移」和「技術援助」；日本除對管制技術出口設定許可證要求外，還於2024年針對集成電路設計或製造相關技術等「其他國家有意獲取且日本具有競爭優勢的技術」，引入事先報告要求等。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

其三，中方新規採取了差別化管控策略。

商務部新聞發言人表示，此次納入管制的物項範圍有限，同時將採取多種許可便利措施。對於符合相關規定的，中國政府將予以許可；對於最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口，將豁免申請許可。

相關措施不針對任何國家和地區，對於合法合規的出口申請，中方將在審查後予以許可。

「新規旨在規範出口，而非禁止出口。」程慧說，精準化、差異化的管制模式，既能有效實現維護國家安全與防擴散的目標，又能最大程度降低對全球正常供應鏈的擾動。

轉載自人民日報旗下「俠客島」，撰文者：子渡

