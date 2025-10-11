特朗普不滿中國限制稀土出口　威脅對波音零件實施出口管制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日（周五）表示，作為華盛頓對中國限制稀土出口的回應，美國可能會對波音公司的飛機零件實施出口管制。



據路透社報道，自今年1月上任以來，特朗普頻繁利用波音公司來積極重塑全球貿易格局。在與美國的貿易衝突中，北京方面在4月曾下令中國航空公司暫時停止接收新的波音飛機。

特朗普不排除就波音零件向中國實施出口管制：

特朗普其後多次外訪期間，都促成波音與外國航空公司達成大筆訂單。

特朗普10日宣布，美國將從11月1日起，在現有關稅基礎上對中國產品加徵額外的100%關稅；此外，將對所有美國關鍵軟件實施出口管制。

當被記者問到，除了軟件外還有什麼產品可能受到出口限制，特朗普表示：「我們有很多產品，其中最重要的就是飛機。他們（中國）有很多波音飛機，他們需要零件，還有很多類似的東西。」

據彭博社8月報道，波音正在洽談向中國出售多達500架飛機。這將是特朗普第一任期以來波音在中國獲得的首筆大筆訂單。

歷史上，中國市場曾佔波音訂單的25%，但如今這一比例已不到5%。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布降低美國藥品價格。（Reuters）

據航空分析公司Cirium稱，中國航空公司已訂購至少222架波音飛機。中國目前有1855架波音飛機在服役。已訂購和正在服役的客機絕大多數是波音的737窄體客機（又名單走道客機）。