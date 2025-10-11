澤連斯基與特朗普通話：若能促成加沙停火　也能斡旋俄烏停戰

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六（10月11日）表示，已經和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通過電話，他形容談話「積極且富有成效」。澤連斯基祝賀特朗普促成加沙停火協議，指出他也必能促成俄烏戰爭停火。



▼澤連斯基：特朗普也能斡旋俄烏停戰

澤連斯基在社交平台X（舊稱Twitter）上寫道：「我和特朗普總統進行了一次通話，非常積極且富有成效......如果中東地區的戰爭能夠被阻止，那麼其他戰爭也一定能夠被阻止，包括與俄羅斯的戰爭。」

他指出，已將俄羅斯對烏克蘭能源系統的攻擊告知特朗普，還討論了加強烏方防控能力的機會，以及正在努力達成的具體協議：「關於如何真正增強我們的實力，我們有一些好的選項和切實可行的想法。」

2025年10月10日，在俄羅斯對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊期間，烏克蘭基輔一棟公寓大樓內發生火災，公寓內燒焦的地板。（Reuters）

俄羅斯周五對烏克蘭能源設施發動空襲，導致全國上百萬個家庭和企業暫時斷電。路透社引述烏克蘭私人能源企業DTEK周六表示，敖德薩（Odesa）地區24萬戶家庭的電力已經恢復。

以色列和哈馬斯9日起表示，就特朗普提出的首階段加沙和平計劃達成協議。