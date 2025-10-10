以哈停火｜戰爭結束現曙光　數據圖表回顧加沙2年慘況｜新聞背後

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議，為正式結束歷時兩年的加沙戰爭邁出一大步。外媒整合出一系列數據，顯示加沙地帶如何遭戰火摧殘，而當地的巴人面臨何種苦況。



死傷人口佔總人口11%

綜合美媒、加拿大廣播公司（CBC）報道，以色列對加沙展開軍事行動以來，已造成超過6.7萬名巴勒斯坦人死亡，近17萬人重傷。

當地死傷人數佔總人口的11%，意味着基本上每10人中就有1人在以色列的襲擊中喪生或受傷；每百名兒童中，就有4人失去單親或雙親。

加沙遭夷為平地 大量巴人流離失所

報道引述俄勒岡州立大學研究人員對衛星影像的分析，加沙地區被毀建築物，從戰爭剛爆發的近13%升至本月約60%，導致大量加沙人無妻身之所。

自9月初以軍開始針對高層建築的行動以來，聯合國記錄的流離失所浪潮不斷升級。有當地人受訪時稱，在公寓和臨時帳篷營地之間輾轉求生。

另外，在以色列的襲擊下，過去巴勒斯坦農民種植草莓、西瓜、小麥和穀物的城鎮皆已被夷為平地。

左圖：圖為2023年6月5日，加沙地區拜特哈農（Beit Hanoun）衛星影像顯示。（Reuters）右圖：圖為2025年9月21日，加沙地區拜特哈農衛星影像顯示。（Reuters）

報道指，在5月至10月間，以色列的轟炸和拆除行動幾乎將為加沙城市汗尤尼斯（Khan Younis）提供糧食來源的庫扎鎮摧毀。

饑荒問題嚴峻

在當地糧食短缺以及以色列嚴格管控人道援助准入的情況下，加沙地區的巴人面臨着饑荒的困境。以軍3月至5月期間全面禁止人道援助准入，飢餓和營養不良導致的死亡人數開始上升。世界糧食危機權威機構更於8月宣布加薩沙陷入饑荒。

據加沙衞生部和世界衛生組織（WTO）的數據，加沙已有逾450人死於營養不良併發症，其中包括100多名兒童。

以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早批准了與哈馬斯達成的停火協議，雙方預計倡在72小時內釋放並交換被關押的以色列人質及巴人囚犯。