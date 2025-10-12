美國田納西州軍用炸藥廠爆炸事件　警方證實16人喪生　起因不明

美國田納西州一間軍用炸藥製造廠10月10日發生爆炸，當局初時稱事件導致18人喪生，其後於11日下調死亡人數為16日。



路透社報道，田納西州漢弗萊斯縣（Humphreys）警長戴維斯（Chris Davis）表示，當局原先在10日估計有18人在事件中失蹤，經調查後，其中2人事發時並不在場，只是發現他們的座駕及私人物品。

戴維斯稱已通知遇難者家屬，並證實當局的工作由搜救轉為恢復模式，調查人員將收集DNA數據，以進行死者身分鑑定。

▼衛星圖片顯示田納西州炸藥廠爆炸前後情況

事發於10日，位於田納西州首府納什維爾（Nashville）以西約1小時車程的漢弗萊斯縣Accurate Energetic Systems炸藥廠發生爆炸，整座建築物夷為平地，附近數英里地方亦感受到爆炸。

目前未知肇事原因，包括聯邦調查局（FBI）、美國煙酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）等部門人員仍在場調查，惟現場仍在炸藥及軍需品，增加搜證難度。

Accurate Energetic Systems向死難者家屬及受影響人士表達慰問，但沒有提及事發原因。而根據該公司網站6顯示，其生產用於國防、航空航天和商業拆除的炸藥。英國廣播公司（BBC）則指，事發工廠擁有「最先進的」爆炸物測試設施。