英國倫敦爆挺巴示威警拘400多人　施紀賢籲尊重英國猶太人的悲痛

英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）10月4日爆發示威，已有442示威者被警方逮捕。本次活動抗議的是英國親巴組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）此前的一場示威活動被政府叫停。曼徹斯特一間猶太教堂2日發生恐襲，造成2名猶太人死亡；政府因此取消了「巴勒斯坦行動」原本進行中的示威。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）敦促參與最新抗議的人「尊重英國猶太人的悲痛」。



倫敦警方表示，周六的示威由活動組織「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）發起。截至格林威治標準時間下午5時30分（香港時間周日凌晨1時30分），活動中已有至少442人被捕。

該組織表示，超過1,000人參與了特拉法加廣場的示威，反對種族滅絕，並支持「巴勒斯坦行動」。

英國廣播公司（BBC）報道，「巴勒斯坦行動」7月就被政府取締。在周四發生猶太教堂恐怖襲擊後，倫敦警察廳負責人羅利（Mark Rowley）曾要求延後示威活動，因為「可能會加劇緊張局勢，有些人可能會說這種集會缺乏敏感性」。

英國首相施紀賢也在社交平台X（舊稱Twitter）發文，表示：「我敦促所有考慮在本週末抗議的人，承認並尊重英國猶太人的悲痛。這是一個哀悼的時刻，不是煽動緊張、製造更多痛苦的時刻。」

「保衛我們的陪審團」組織譴責了針對曼徹斯特猶太社區的襲擊，並敦促警方將注意力集中在此事上，而不是對示威活動進行監管。

路透社報道，倫敦的被捕示威者被警方抬走、穿過人群時，旁觀者向警察高喊「你們真可恥」。