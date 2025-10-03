美司法部長施壓下　Apple移除多款可追蹤移民局執法人員定位應用

據美媒報道，蘋果公司表示，已從其應用程式商店下架可用於追蹤美國移民和海關執法局 (ICE) 執法人員的應用程式，此舉是在司法部長邦迪（Pam Bondi）向蘋果施壓之後做出。聯邦調查局 (FBI) 表示，一名槍手9月24日開槍襲擊位於達拉斯的移民局設施，導致兩名被拘留的移民死亡。調查發現該槍手曾利用現時被禁的應用程式搜尋移民局執法人員的定位。



據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，蘋果公司10月2日（周四）晚上宣布，將從應用程式商店下架ICEBlock和其他可用於匿名舉報移民和海關執法局執法人員的應用程式。

報道指，此舉是在司法部長邦迪向蘋果公司施壓後作出。

2025年9月8日，美國華盛頓,，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聖經博物館向白宮宗教自由委員會發表演說。（Reuers）

聯邦調查局（FBI）早前表示，一名槍手在使用追蹤ICE執法人員行蹤的應用程式後，該槍手開槍襲擊了位於達拉斯的移民局設施，造成兩名被拘留移民死亡，另一名被拘留者受傷。

FBI指出，槍手賈恩（Joshua Jahn）在試圖殺死移民局執法人員，他最後開槍自殺。

蘋果2日發聲明表示：「我們創建App Store是為了成為一個安全可靠的應用程式平台。」

蘋果指：「根據我們從執法部門收到有關ICEBlock安全風險的信息，我們已將其和類似的應用程式從App Store中移除。」

根據應用程式追蹤公司Appfigures提供給全國廣播公司（NBC）的數據，ICEBlock自今年推出以來，下載量已超過100萬次。 7月1日，該應用程式單日下載量達到近11.4萬次。

司法部長邦迪在聲明中表示：「我們今天聯繫了蘋果公司，要求他們從應用程式商店下架ICEBlock等應用，而蘋果公司也這麼做了。」

邦迪在聲明中指：「ICEBlock的應用程式設計初衷就是讓ICE執法人員在履行職責時面臨風險，而針對執法人員的暴力行為是一條不可容忍的紅線，絕不能逾越。」

她表示：「司法部將繼續竭盡全力保護我們勇敢的聯邦執法人員，他們每天都冒着生命危險，守護美國人民的安全。」