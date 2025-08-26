馬斯克控Apple及OpenAI合謀壟斷　阻礙旗下xAI等AI公司競爭

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能（AI）公司xAI，8月25日在德州的美國聯邦法院起訴蘋果公司（Apple）和ChatGPT開發商OpenAI，指控他們非法合謀阻礙AI領域的競爭。蘋果和OpenAI尚未立即回應。



2023年9月22日，數部iPhone15手機在英國倫敦的蘋果公司零售店（Apple Store）展覽發售。（Getty）

訴訟稱，蘋果和OpenAI「封鎖了市場，以維持其壟斷地位，並阻止像X和xAI這樣的創新者參與競爭」。根據蘋果與OpenAI的合作，已將人工平台ChatGPT整合到iPhone、iPad和Mac電腦中。

本月初，馬斯克揚言要起訴總部位於加州的蘋果公司，他在自己的社群媒體平台X上發文稱，蘋果的行為「使得除了OpenAI之外，所有AI公司都不可能登上Apple Store的榜首」。

根據入稟的起訴書稱，蘋果和OpenAI合謀壓制xAI的產品，包括在蘋果應用商店(Apple Store)上。 xAI表示，如果不是與OpenAI的獨家協議，蘋果沒有理由不在其應用商店中更突出地展示X和Grok的App。

2025年2月16日拍攝的這張插圖中可以看到OpenAI的標誌。（Reuters）

馬斯克的xAI成立不到兩年，今年3月以330億美元收購了X，以增強其聊天機械人的訓練能力。馬斯克也將聊天機械人Grok，整合到其電動車公司Tesla生產的汽車中。

馬斯克此前也在加州起訴OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman），以阻止OpenAI從非營利組織轉型為營利企業。OpenAI是馬斯克於2015年與奧特曼共同創立，當時是一家非營利組織。