巴基斯坦與阿富汗衝突升級　塔利班增兵邊境

巴基斯坦與阿富汗邊境爆發軍事衝突，起因源於周四（10月9日）喀布爾與帕克提卡省連續爆炸事件。阿富汗塔利班政府指控巴基斯坦越境空襲，巴基斯坦則指責塔利班庇護恐怖分子並實施無端開火。



阿富汗宣稱擊斃58名巴軍士兵、俘獲25個哨所；巴基斯坦則承認23人陣亡，但聲稱殲滅200名塔利班武裝分子並摧毀21處據點。塔利班目前已向庫納爾省（Kunar）邊境增派坦克與重型武器，巴基斯坦軍方稱已「果斷擊退襲擊」。

衝突引發區域高度關注，伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯等國相繼發聲，敦促雙方保持克制，通過外交途徑解決爭端。沙特外交部強調支持一切促進區域穩定的努力；卡塔爾則呼籲優先考慮對話。

2023年8月15日，阿富汗喀布爾，圖為塔利班支持者持旗幟在街上遊行。（Getty）

塔利班國防部周五表示，周四，喀布爾發生兩單爆炸，另一單爆炸發生在邊境省份帕克蒂卡的一個民用市場。塔利班政府指控巴基斯坦侵犯阿富汗的「主權領土」。巴基斯坦並未斷然否認爆炸事件，但要求塔利班遏制巴基斯坦塔利班的活動。

巴基斯坦長期以來一直指責阿富汗塔利班允許巴基斯坦塔利班在其領土上活動並與伊斯蘭堡政府作戰，以推行嚴格的伊斯蘭主導的治理體系。阿富汗塔利班政府一直否認這一點。