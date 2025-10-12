巴基斯坦西北部遭塔利班襲擊23死　又與阿富汗發生邊境衝突

法媒報道，巴基斯坦塔利班（TTP）周五（10月10日）對巴基斯坦西北部多個地區發起致命襲擊，造成至少20名安全官員、3名平民死亡。路透社又指，巴基斯坦政府周六晚上在邊境與阿富汗塔利班交火。



巴基斯坦塔利班襲擊該國西北部

法媒報道，TTP聲稱對巴基斯坦西北部的開伯爾－普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）多地的襲擊事件負責。

2025年5月19日，巴基斯坦Hassan Abdal，圖為一名學童穿過印有巴基斯坦旗幟的門。（Reuters）

其中邊境開伯爾地區（the border Khyber district）一次攻擊中，11名準軍事人員死亡；同地區一所警察學校遭到1名汽車炸彈客撞上，隨後7名警察死亡、13人受傷。

據安全官員透露，巴焦爾特區（Bajaur district）一次衝突中有5人死亡，含3名平民。

阿富汗塔利班襲擊巴基斯坦邊境

路透社引述兩國官員稱，阿富汗塔利班周六襲擊巴基斯坦邊境哨所，涉及至少6個地點。報道指，巴方官員分享的影片顯示，槍支和火炮向阿富汗方向開火，照亮了夜空。

2021年10月5日，阿富汗塔利班（Taliban）官員在喀布爾（Kabul）舉行新聞發布會，宣布將再次開始向其公民發放護照。（Reuters）

阿富汗國防部發言人霍瓦拉茲米（Enayatullah Khowarazmi）表示，這是針對巴基斯坦侵犯阿富汗領空的報復行動，並指攻擊將於當地時間午夜結束。

塔利班政府此前指控，巴基斯坦周四對阿富汗首都喀布爾（Kabul）和帕克蒂卡省（Paktika）發動空襲。