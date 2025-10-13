特朗普：習近平不想中國陷經濟衰退　美國想協助而非傷害

中美關係再趨緊張，在中國加強稀土的出口管制後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也宣布對中國進口商品加徵100%關稅。特朗普10月12日在社交平台發文，被指試圖為緊張關係降溫。



圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

特朗普發文稱，毋須擔心中國，一切都會好起來的，備受尊敬的習近平主席只是心情不好。他又稱，他與習近平都不希望中國陷入經濟衰退，美國是想幫助中國，而不是傷害對方。

美國副總統萬斯（JD Vance）同日也稱，中美貿易的事態發展，很大程度取決於中方回應，呼籲北京「選擇理性的道路」，美方也會做理性談判者。

萬斯又稱，特朗普很欣賞自己與習近平建立的友誼，但補充稱美國有很多籌碼，特朗普希望不必用上這種籌碼。 他認為，中國在未來幾週便會顯示，到底是想向美國發動貿易戰，還是想保持理性。