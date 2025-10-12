特朗普不滿中國稀土管制　加關稅恐引新一輪貿易戰？｜新聞背後

繼中國商務部10月9日宣布收緊稀土出口，引來美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對華產品加徵100%關稅後，商務部12日再發文，反對美國加關稅舉措。圍繞稀土而來的中美貿易爭端再起，外界擔憂會否今次摩擦是否昭示中美之間爆發新一輪貿易戰。《華盛頓郵報》分析指出，北京此舉是談判前的策略施壓，雙方傾向先擺出強硬姿態，再透過威脅與最後通牒在談判爭取有利位置，事實上都已預留轉圜空間。



甚麼是稀土？

稀土包括元素週期表中由鑭系元素和鈧與釔共同組成的17種金屬元素，並根據原子量分成重稀土和輕稀土兩類；重稀土儲量較少，資源豐富的重稀土礦藏就在中國。世界各國均蘊藏稀土，並且在加工業與人們日常接觸到的電子產品中廣泛存在，只是因在地殼中分布分散以及難提純被稱為「稀土」。

2025年5月17日，中國北京，圖為中國科學院中展出來自內蒙古一個礦區內開採的含有稀土金屬元素的礦石。（VCG Via Getty）

美國國際戰略研究中心（CSIS）2024年報告指出，中國開採全球至少60%稀土金屬，並加工約90%稀土金屬。報告指稀土還與美國的國防有關，例如稀土被用於F-35戰機、潛艇、激光、衛星、戰斧導彈等。

美國加州也擁有豐富稀土資源，不過因環保問題和去工業化進程，美國的稀土產業的發展進程遠不如中國與巴西，例如美國不具提取並分離稀土的能力，就算開採後都要送到中國精煉再運回國。

掌控晶片等產業 美國無懼與華「拗手瓜」？

報道指出，儘管中國加強稀土出口管制，但美國同樣掌控人工智能（AI）與半導體產業的高科技出口優勢。而美國也正建立本國的稀土供應鏈，儘管要建立能與中國匹敵的開採與加工體系，仍需數年時間。

2020年1月30日，美國加州芒廷帕斯市（Mountain Pass）MP Materials露天稀土礦的景色。（Reuters）

表面對抗卻互留談判空間？

儘管中美雙方互相舉措應對，但彼此仍保留談判的空間，預料中國對稀土的大部份限制措施12月1日生效，而特朗普也將加關稅的落地日期定於11月1日，預留轉圜空間。