特朗普不滿中國稀土管制 加關稅恐引新一輪貿易戰？｜新聞背後
撰文：官祿倡
出版：更新：
繼中國商務部10月9日宣布收緊稀土出口，引來美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對華產品加徵100%關稅後，商務部12日再發文，反對美國加關稅舉措。圍繞稀土而來的中美貿易爭端再起，外界擔憂會否今次摩擦是否昭示中美之間爆發新一輪貿易戰。《華盛頓郵報》分析指出，北京此舉是談判前的策略施壓，雙方傾向先擺出強硬姿態，再透過威脅與最後通牒在談判爭取有利位置，事實上都已預留轉圜空間。
甚麼是稀土？
稀土包括元素週期表中由鑭系元素和鈧與釔共同組成的17種金屬元素，並根據原子量分成重稀土和輕稀土兩類；重稀土儲量較少，資源豐富的重稀土礦藏就在中國。世界各國均蘊藏稀土，並且在加工業與人們日常接觸到的電子產品中廣泛存在，只是因在地殼中分布分散以及難提純被稱為「稀土」。
美國國際戰略研究中心（CSIS）2024年報告指出，中國開採全球至少60%稀土金屬，並加工約90%稀土金屬。報告指稀土還與美國的國防有關，例如稀土被用於F-35戰機、潛艇、激光、衛星、戰斧導彈等。
美國加州也擁有豐富稀土資源，不過因環保問題和去工業化進程，美國的稀土產業的發展進程遠不如中國與巴西，例如美國不具提取並分離稀土的能力，就算開採後都要送到中國精煉再運回國。
掌控晶片等產業 美國無懼與華「拗手瓜」？
報道指出，儘管中國加強稀土出口管制，但美國同樣掌控人工智能（AI）與半導體產業的高科技出口優勢。而美國也正建立本國的稀土供應鏈，儘管要建立能與中國匹敵的開採與加工體系，仍需數年時間。
表面對抗卻互留談判空間？
儘管中美雙方互相舉措應對，但彼此仍保留談判的空間，預料中國對稀土的大部份限制措施12月1日生效，而特朗普也將加關稅的落地日期定於11月1日，預留轉圜空間。
特朗普指11.1起對華加徵100%關稅 商務部：堅決反對特朗普：11.1起徵中國產品100%額外關稅 並限制美關鍵軟件出口特朗普加100%關稅｜中美貿易戰火再起？中國連出重拳特朗普急了中國重手反卡美國脖子 特朗普再挑中美貿易戰恐將適得其反