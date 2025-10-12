商務部公告用WPS棄用Word　申請須中文提交　國產軟件彰顯主導權

10月9日，商務部發布2025年第61號公告，對稀土出口管制進行公告，其中也出現兩大變化。首先管制新規提到，軍事用途出口原則上不予許可，先進半導體、潛在軍事用途AI相關申請需逐案審批，其中部份條款自12月1日起實施，原產於中國的物項即日起執行。



此外，還有一個關於文件格式、及提交語言上的變化亦引發關注。除管制規則外，附件採用WPS格式，而10月9日之前最新的兩個公告，文件都是word或pdf格式。以及申請文件須以中文提交。



據悉，WPS是由中國金山辦公公司自主研發的辦公軟件，其文件格式與微軟Word、Adobe PDF不同，屬於國產標準。此前政府公告多以Word或PDF形式發布，此次改用WPS，被不少網民視為，WPS格式突顯國產軟件應用與規則主導權，中文申請要求更在細節處彰顯管控力度。

WPS是由中國金山辦公公司自主研發的辦公軟件（視覺中國）

Word與PDF均屬美國企業產品，長期以來也是全球通用的行政與商業文件格式。這次內地官方文件改用WPS，可見中國在行政體系與文件標準上推動「國產化替代」，尤其是在出口管制這類涉及科技安全的政策文件中使用更具象徵意義。

要求「以中文提交申請」與使用WPS格式相呼應，意味著從語言到技術層面，整個管制體系將以「中國標準」為主導，顯示出中國官方對於「規則制定權」的轉變。這不僅是格式上的更新，更是一種數字主權與制度自主的宣示。