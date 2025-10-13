特朗普稱美國希望幫助中國　萬斯籲北京「選擇理性道路」

美國特朗普（Donald Trump）政府表示願意和中國達成協議，以平息新的貿易緊張局勢，但同時警告北京，最近宣佈的出口管制措施是談判的主要障礙。彭博社報導，美國副總統萬斯（JD Vance）10月12日在霍士新聞受訪時，呼籲北京在近日不斷升級的貿易爭端中「選擇理性的道路」。他又稱，假如爭端持續下去，特朗普總統握有更多籌碼。



萬斯周日表示：「這是一場必須小心應對的博弈，在很大程度上取決於中國如何回應。如果他們以高度激進的方式回應，我保證美國總統比中華人民共和國擁有更多籌碼。但如果他們願意保持理性，美國也會如此。」

特朗普其後在社交媒體Truth Social發文，暗示為中國國家主席習近平提供一個解決途徑，同時發出隱晦的威脅，稱全面貿易戰將對中國造成傷害。他寫道：「別擔心中國，一切都會變好！備受尊敬的習近平主席只是心情不好。他不希望自己的國家陷入經濟衰退，我也一樣。美國希望幫助中國，不是傷害它！！！」

圖為2025年10月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）準備登上空軍一號，啟程出發前往以色列。（Reuters）

特朗普和萬斯的言論表明，美國正繼續向中國施壓，希望迫使中方改變其最新的貿易舉措，並試圖向受驚的市場保證中美針鋒相對的升級並非不可避免。