以哈今日交換人質 特朗普啟程赴以色列稱加沙戰事已結束
撰文：蕭通
美國總統特朗普（Donald Trump）10月12日啟程前往以色列，在空軍一號上向媒體稱，加沙戰爭已經結束，中東局勢將「正常化」。與此同時，以色列正等待哈馬斯釋放以色列人質，而世界各國領導人13日將在埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行加沙和平峰會，旨在討論戰後事宜，預計包括特朗普在內，超過20國領袖將出席。
美媒：阿巴斯將出席和平峰會
特朗普在空軍一號上強調，加沙戰事已經結束，認為當地前景將會正常化。特朗普預定13日抵達以色列，在以色列議會發表講話，然後前往埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）共同主持加沙和平峰會。
美國媒體Axios引述一位巴勒斯坦高級官員的話稱， 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也將出席此次峰會。
根據以色列與哈馬斯的停火協議，哈馬斯須在13日中午前（格林威治標準時間09:00）前釋放剩餘的人質。消息指出，哈馬斯最早在當日清晨釋放仍生還的20名人質，之後交還28名死亡人質的遺體。
以色列也將釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名被判終身監禁、開戰以來被捕的1700名巴勒斯坦人，以及交還360名武裝分子的屍體。以色列政府發言人表示，一旦被扣押的人質抵達以色列領土，囚犯將被釋放。
