卡塔爾首相：以色列哈馬斯未準備好達成一項全面和平協議

卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）說，由於以色列和哈馬斯尚未準備好達成一項全面和平協議，促成加沙地帶停火第一階段協議的調解方決定推遲哈馬斯解除武裝等更棘手的談判。



卡塔爾多年來一直與哈馬斯領導層保持密切聯繫，穆罕默德首相是促成加沙停火第一階段協議的核心調解人之一。

在以色列和哈馬斯同意在加沙停火併以約2000名巴勒斯坦囚犯交換以色列最後一批人質後，穆罕默德首相就接受《紐約時報》的訪問。

加沙停火第一階段協議將衝突中一些最棘手的問題留待日後解決，包括哈馬斯的未來以及戰爭結束後加沙地帶的治理安排。

穆罕默德首相上星期五（10月10日）在法國巴黎受訪時說：「如果我們就一項全面協議進行談判，就不會取得第一階段成果。」

卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。（卡塔爾外交部）

他在接受《紐約時報》訪問前，與法國總統馬克龍以及阿拉伯和歐洲各國外長就戰後加沙問題舉行會晤。

穆罕默德首相指哈馬斯已表示願意討論與以色列的新關係模式。他說：「實際上，哈馬斯願意討論如何避免對以色列構成威脅。」

哈馬斯官員、以色列總理辦公室和以色列外交部沒有立即回應對《紐約時報》報道的置評請求。

哈馬斯過去曾表示願意與以色列達成長期停戰協議。今年3月，哈馬斯首席談判代表哈亞在卡塔爾對美國官員說，哈馬斯願意接受為期五到十年的停戰協議，在此期間，哈馬斯將放下武器。

但哈馬斯近期公開表明反對解除武裝，並建議召開一次巴勒斯坦全國對話，討論加沙地帶的未來問題，包括哈馬斯的去留。

本文獲《聯合早報》授權轉載

