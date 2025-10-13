希拉里罕有高度讚揚特朗普處理以哈和平協議方式：我真心讚揚
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）在最近的一次採訪中，罕有地高度讚揚了她昔日的宿敵特朗普（Donald Trump），關於其處理加沙和平協議的方式。她於10月10日接受哥倫比亞廣播公司訪問時說：「我真心讚揚特朗普總統和他的政府。以及該地區的阿拉伯領導人，他們致力於20點計劃，並為人們常說的the day after（即有關加沙戰後的計劃文件《後哈馬斯原則》（the Day After Hamas Principles））指明了前進的道路。」
希拉里在擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）的國務卿期間，曾主張兩國方案。她鼓勵現屆特朗普政府認真履行協議的承諾，要求以色列和加沙人以及世界其他國家遵守協議條款。
希拉里說：「現在讓我們支持這一進程，並將其凝聚在一起，不僅在我們國家以無黨派的方式，而且實際在國際上，這是一項偉大的全球承諾，旨在努力為中東帶來和平、安全、穩定和更美好的未來。」
她還讚揚了特朗普政府在9月卡塔爾和平談判期間哈馬斯領導人遭到以色列襲擊後，將以色列拉回談判桌的明智之舉。
上周六，哈馬斯剛同意了特朗普的和平計劃，這一令人震驚的舉動預計將結束這場持續兩年、蹂躪加沙地帶的戰爭。該協議——受到了加沙人和以色列人的一致歡呼——最早將於周一釋放剩餘的48名以色列人質，以色列軍隊也將分階段撤出加沙。哈馬斯將被解除武裝，同時將成立一個由國際機構領導的過渡政府來管理加沙。
