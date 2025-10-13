特朗普抵達以色列　將獲頒以最高平民榮譽勳章　表彰促成加沙停火

據路透社報道，當地時間13日上午10時許，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達以色列首都特拉維夫，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在機場迎接。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）早前稱將向特朗普授予以色列最高平民榮譽，總統榮譽勳章（Presidential Medal of Honor），以表彰他推動哈馬斯釋放以色列人質、結束加沙戰爭，還有他對以色列國堅定不移的支持。



根據以色列總統辦公室聲明，勳章將在未來幾月頒發給特朗普，日期和地點待定。赫爾佐格將於當地時間13日，特朗普訪問以色列時告知這一消息。

聲明指出，勳章同時還表彰特朗普對以色列國家安全和公民福祉的獨特貢獻，以及他對帶領整個地區走向和平與合作的承諾。

此外，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）也將授予特朗普「尼羅勳章（Order of the Nile）」，表彰其在支持和平、化解衝突方面作出的傑出貢獻。

以色列最高平民榮譽——總統榮譽勳章的照片。（以色列總統辦公室）

特朗普抵達以色列之際，哈馬斯開始釋放以色列人質。特朗普預計將訪問耶路撒冷，並在以色列國會發表講話及會見人質家屬。之後他將飛往埃及沙姆沙伊赫，與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持和平峰會，旨在敲定加沙永久休戰計劃。預計英國首相施紀賢（Keir Starmer）、 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等領導人均會出席。