澳航570萬客戶資料遭泄露 黑客據報扮第三方員工騙權限竊得
撰文：官祿倡
出版：更新：
澳洲航空公司（Qantas）在6月30日稱資料系統遭黑客入侵後大舉調查，最終在10月12日發文證實，有多達570萬名客戶的個人資料被盜，還遭黑客散布到網上，強調正在與專家合作確認涉事資料的具體內容，並向新南威爾斯州最高法院取得禁止令，嚴禁任何人查看、使用或發布這些資料。
《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報道指，涉案黑客組織Scattered LAPSUS$ Hunters其實並未通過傳統手段經由電腦黑客技術來攻擊澳航的資料系統，而是通過假冒為其提供第三方服務的全球最大客戶關係管理軟件（CRM軟件）服務供應商Salesforce旗下員工的方式，致電包括受害澳航在內的40家公司的資訊科技支援中心，要求取得存取權限，最終盜得相關資料，這40家公司還涵蓋迪士尼、豐田和聯邦快遞。
Scattered LAPSUS$ Hunters在得手後向Salesforce勒索贖金，並設定「撕票期限」，威脅付款否則就公開資料，但由於未收到贖金，黑客組織最終在11日公開涉事資料。
澳航指出，涉事資料包括客戶的姓名、電子郵件地址、航班計劃資料、公司及住宅地址、出生日期、電話號碼、性別和餐飲偏好。公司強調事件中並未有涉事客戶的信用卡、護照資料或帳戶密碼遭泄露。
澳航呼籲客戶提高警覺，密切監控個人帳戶。網絡安全專家Troy Hunt指資料一經公布無法追回，黑客還可能利用資料中的訊息盜用身分。
