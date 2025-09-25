歐洲多國機場登機系統遭網攻癱瘓　英國拘1男涉參與襲擊

為歐洲多個機場提供處理登機手續系統服務的柯林斯航空系統（Collins Aerospace）於9月19日遭到勒索軟件攻擊，導致英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）、布魯塞爾機場（Brussells Airport）和柏林機場等機場營運大受影響。英國國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency，NCA）24日表示，拘捕了一名涉嫌參與網絡攻擊的男子，並正在進行調查。



NCA在聲明中表示，一名40多歲的男子在西薩塞克斯郡（West Sussex）被捕，涉嫌與登機系統遭網絡攻擊有關，違反《電腦濫用法》，現已獲得有條件保釋。

英國國家打擊犯罪調查局宣布已拘捕一名涉及攻擊柯林斯航空系統的男子：

NCA國家網路犯罪部門負責人福斯特（Paul Foster）表示：「雖然這次逮捕是積極的一步，但對這宗事件的調查尚處於初期階段，並且仍在進行中。」

英國廣播公司（BBC）引述一份發給倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）工作人員的內部備忘錄，其中提到柯林斯航空系統在恢復其登機系統運作時遭遇的困難。這間美國公司似乎在22日（周一）嘗試重新啟動系統後，正再次進行系統重建。

柯林斯航空系統的母公司RTX集團表示，感謝NCA在此事上持續提供的協助。惟尚未有恢復服務的時間表，並呼籲地勤人員與航空公司至少再規劃一週使用人工替代方案。

希斯路機場的工作人員被告知至少還有一周時間要人手登機。該機場已在航站樓增派人手協助旅客與登機櫃檯人員，但航班延誤情況仍持續發生。

歐盟網絡安全機構周一表示，此次攻擊中部署了勒索軟件。這種軟件常被用於嚴重破壞受害者系統，並要求以加密貨幣支付贖金以恢復系統功能。此類攻擊已成為全國各組織面臨的重大問題，有組織的網絡犯罪集團每年透過勒索獲利數億英鎊。