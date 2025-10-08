紐時：中國黑客疑入侵美國知名律所系統　FBI已介入調查

紐約時報10月7日報道，美國知名律師事務所之一「Williams & Connolly」 已告知客戶，稱中國黑客入侵其部分電腦系統。據悉，聯邦調查局 (FBI) 華盛頓辦事處正在調查這次黑客攻擊事件。黑客據報涉嫌在近幾個月內入侵了10多家其他律師事務所和科技公司的網絡。



報道稱，該公司告知客戶，其部分律師的電郵帳號已被入侵，黑客可能已經取得部分客戶電郵的存取權。但公司近期試圖安撫客戶，告知他們據公司所知，黑客不會公開或出售他們竊取的資訊。

網絡安全公司Mandiant在9月的報告中表示，據調查顯示，近期針對美國法律領域的攻擊，主要是為收集與美國國家安全和國際貿易相關的資訊。（Getty Images）

公司在聲明中回應稱，「在這次事件中，少數Williams & Connolly律師的電郵帳戶被黑客利用所謂的零日攻擊入侵。重要的是，目前沒有證據顯示我們資訊系統中的其他部分——包括儲存客戶檔案的資料庫——有任何機密客戶資料被竊取。」

網絡安全公司Mandiant在9月的報告中表示，據調查顯示，近期針對美國法律領域的攻擊，主要是為收集與美國國家安全和國際貿易相關的資訊。