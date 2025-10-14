特朗普稱中東和平時代來臨　以色列國會發言時遇左翼議員示威

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10月13日）在以色列議會發表演講說，以色列與哈馬斯停火和互換人質，為中東新時代迎來歷史性的黎明。



特朗普感性地發言說：「今日天空平靜，槍炮聲和警報聲戛然而止，朝陽在這片終於迎來和平的聖土升起。這不僅是一場戰爭的終結，更是恐怖與死亡時期的終結。」

他呼籲以色列把戰場上戰勝恐怖分子的勝利，轉化為整個中東的和平與繁榮。他也呼籲加沙人民專注於恢復穩定、安全、尊嚴和經濟發展，讓他們的子孫後代享有應得的美好生活。

2025年10月13日，美國總統特朗普訪問以色列期間，在耶路撒冷國會發表講話。（Reuters）

特朗普形容，加沙和平計劃是一項歷史成就，將開啟穩定與繁榮的新時代，並呼籲以哈這兩個宿敵加強合作。

這番講話贏得滿堂彩，以色列國會全體議員起立鼓掌。

不過，間中發生了一段插曲，兩名左翼議員在場抗議，打斷了特朗普的演講。兩名議員舉牌揮動，上面寫着：「承認巴勒斯坦」。兩人迅速被帶走，特朗普打趣道：「效率非常高。」

在特朗普講話之前，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）先上台發言。他感謝特朗普提出加沙和平計劃結束了戰爭，也形容這為中東乃至更廣闊區域的和平，開闢了歷史性的前進之路。他還說特朗普是以色列最好的朋友。

2025年10月13日，美國總統特朗普抵達以色列本古里安國際機場，以色列總理內塔尼亞胡到場迎接。（Reuters）

特朗普周一清晨抵達耶路撒冷，內塔尼亞胡和總統赫爾佐格（Isaac Herzog）到本古里安機場（Ben Gurion Airport）迎接。特朗普先後只逗留約四個小時，除了在國會演講和內塔尼亞胡胡見面，他也探訪人質家屬。

赫爾佐格說，他將在幾個月內向特朗普頒發以色列最高平民榮譽獎，表彰他促成以哈停火。

特朗普飛往以色列途中，在專機空軍一號上對記者說，加沙戰爭已經結束，他相信停火可以維持，因為人們已厭倦戰爭。他還強調，以哈雙方和其他主要地區相關方都保證會促成協議的最初和未來階段獲得落實。

特朗普透露，負責監督加沙治理事務的和平委員會將迅速投入工作，他還在考慮是否讓英國前首相貝理雅（Tony Blair）加入委員會。貝理雅因在2003年支持向伊拉克發動戰爭而備受爭議。特朗普說，他必須確定貝理雅能讓大家接受。

2025年10月13日，遭哈馬斯於2023年10月7日致命襲擊綁架並押往加沙的人質Matan Zangauker 獲釋，抵達蘇拉斯基醫療中心（Sourasky Medical Center）。（Reuters）

以哈互換人質之後，各界的關注焦點是加沙停火能否持續、戰後哈馬斯何去何從等棘手問題。

卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）在巴黎接受《紐約時報》訪問時透露，以哈能初步達成停火協議是因為調解方決定推遲針對更棘手問題的談判，如哈馬斯解除武裝等課題，因為以哈雙方都未做好達成全面協議的準備。

參與調解的一些阿拉伯人士表示，只要特朗普能保證以色列不會再度開火，他們就有信心說服哈馬斯局部解除武裝。

以色列堅持哈馬斯必須繳械和解除武裝，而哈馬斯堅決拒絕。哈馬斯資深官員周日（12日）告訴法媒，美國提出的和平計劃第二階段方案的內容「複雜而又困難重重」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

