加沙和平峰會：特朗普攜手阿拉伯國家　只剩伊朗與哈馬斯在抵抗？

繼以色列、哈馬斯9日簽署首階段加沙和平協議，後續作業也持續開展。

首先是人質換囚。根據以哈停火協議，哈馬斯必須在13日中午前（格林威治標準時間09:00）釋放剩餘人質。目前消息已經指出，哈馬斯應會在當日清晨釋放仍生還的20名人質，之後交還28名死亡人質的遺體。以色列也將釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯，包括250名被判終身監禁、開戰以來被捕的1,700名巴勒斯坦人，以及交還360名武裝分子的屍體。以色列政府發言人表示，一旦被扣押的人質抵達以色列領土，囚犯將被釋放。

接著是特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「20點和平方案」推進。顯然，以色列、阿拉伯與美國的合作就是箇中關鍵。

據媒體報道，特朗普將於當地時間周一（13日）到訪耶路撒冷，之後前往埃及的沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持逾20國領袖參加的加沙和平峰會，敲定加沙永久休戰計劃，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等領導人均會出席。

《以色列時報》也引述白宮消息報道稱，美國、埃及、卡塔爾和土耳其四國將作為和平協議的擔保國，在峰會期間簽署特朗普提出的20點和平方案中「非常廣泛的原則」。伊朗則表示，自己不會派遣代表參與峰會。

顯然，除了必然贊成的以色列與西方外，美國基本已與伊朗外的中東各國達成共識，要共同解決2007年以來的加沙問題。不過這種現象也同時透露危險訊號：有鑑於哈馬斯與作為背後靠山的伊朗仍在牴觸，如果哈馬斯拒不解除武裝，以色列不是不可能重啟戰事，那麼「20點和平方案」就會是加沙戰爭粉碎的第三份停火協議。

2025年10月13日，美國總統特朗普抵達以色列本古里安國際機場，以色列總理內塔尼亞胡到場迎接。（Reuters）

為什麼停火依舊脆弱

筆者曾在8月21日的文章《種族滅絕糾纏建國幻夢 六方博弈決定加沙結局》分析，由哈馬斯、以色列、美國、伊朗、阿拉伯、西方所構成的三層互動，將會牽引加沙的最後終局。而從特朗普提出「20點和平方案」後至今的一系列發展來看，各方也確實是沿著相關結構博弈前行。

首先是以色列與哈馬斯的極限拉扯。整體來說，2023年11月、2025年1月兩次停火之所以失敗，關鍵就在交戰雙方的深層矛盾未解：以色列不接受哈馬斯繼續統治戰後加沙，哈馬斯則不願意解除武裝、交出戰後加沙統治權。

整體來說，這也是導致當前停火依然脆弱的關鍵。

顯然，以色列之所以願意停火，是因為特朗普的「20點和平方案」能為自己的戰爭泥淖解套：既能救回人質，還涵蓋了推翻哈馬斯統治、避免戰後加沙繼續成為威脅的兩大目標。

2025年10月11日，在以哈加沙停火協議生效後，以色列特拉維夫（Tel Aviv）的「人質廣場」，人們舉着印有2023年10月7日遭哈馬斯綁架的人質照片的標語牌。（Reuters）

在這之前，以色列雖然反覆升級戰爭、到處加開戰線，卻始終不能迫使哈馬斯屈服、同意解除武裝，因此從內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的視角出發，特朗普的提議無異於沙漠中的及時雨、能對內交代的救命稻草。但這句話的反面就是：如果後續發展沒有照特朗普的規劃前進，以軍就未必會安於停火，畢竟從今年3月加沙危機升級以來，以色列明顯就是把種族滅絕當成施壓手段，要迫使困於道德泥淖的西方、乃至阿拉伯國家行動，迫使哈馬斯同意解除武裝。

但偏偏，哈馬斯這次之所以同意停火，關鍵也並不是全盤同意「20點和平方案」，而是要借停火保存能量，並利用難民的紛紛返家繼續自己的一貫策略：綁架整個加沙地帶，將百萬巴勒斯坦人當成人質，以被種族滅絕的悲情脅迫西方、乃至阿拉伯國家行動，迫使以色列在自己不解除武裝、也不撤出加沙的背景下，同意凍結衝突。

換句話說，哈馬斯還是想保住自己對加沙的統治，並且持續把西岸的巴勒斯坦自治政府當空氣，讓整個巴勒斯坦繼續實踐「兩國方案」。正因如此，才會在停火開始前承諾交出戰後加沙統治權、同意釋放所有人質；結果停火開始後，就開始反覆強調絕不解除武裝，並也持續避談交出加沙控制權。

基本上這種狀態也解釋了，為何《北京宣言》等對巴勒斯坦分裂的斡旋都沒有成功，因為對巴勒斯坦自治政府與哈馬斯來說，分裂已不只是路線之爭，更涉及不同地塊（甚至可謂「國家」）誰是領導、誰要屈服的現實問題。

圖為2025年10月12日，在以色列和哈馬斯停火期間，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾從一輛貨車上領取援助物資（Reuters）

為什麼阿拉伯國家都贊成特朗普

再來是美國與伊朗、阿拉伯與西方這四方。

正如筆者在《種族滅絕糾纏建國幻夢 六方博弈決定加沙結局》中分析，美國與伊朗雖然有避戰共識，卻對戰後加沙傾向不同：伊朗出於用「抵抗軸心」（Axis of Resistance）圍堵以色列的考量，當然不樂見哈馬斯被連根拔起，而是想等風頭過後繼續協助武裝，以待來日；美國雖然不想重返中東戰場，卻也知道，如果戰爭結局是凍結衝突、哈馬斯既不解除武裝也持續統治加沙，那麼類似衝突的爆發，基本也就從停火那刻起開始倒數，差別只是需要10年、20年或更多時間的問題。

而這也是西方與阿拉伯國家的共同擔憂。如前所述，加沙種族滅絕成為以色列與哈馬斯的博弈籌碼，並且同時對西方與阿拉伯國家施加道德壓力：前者被指責自許道德高地、人權燈塔，卻放任以色列大肆屠殺；後者則被質疑明明與巴勒斯坦人同為兄弟、血脈相連，卻也默許「異族異教」的以色列濫興殺戮。因此對雙方來說，能早日停下衝突、同時杜絕衝突火種，就是西方與阿拉伯國家的共同心願。

不過現實發展與許多「中東大團結」、「伊斯蘭大團結」等想當然耳的描述不同，在美國、伊朗、西方、阿拉伯這四方中，其實只有伊朗願意站到哈馬斯身後，基本上西方與阿拉伯國家、包括同在中東的土耳其，這次全都站到美國身後，同意「20點和平方案」的弦外之音：把哈馬斯從加沙連根拔起、對戰後加沙進行託管、由西方與伊朗之外的中東國家共同維和。

2025年10月3日，在收到巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）就和平方案的積極回覆後，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮帳戶上載影片，感謝卡塔爾、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、約旦等多國協助斡旋，並表示他期待歡迎人質回家。（X@WhiteHouse）

而這種現象的成因，除了美國在中東耕耘深厚、基本上當前阿拉伯各國都不存在反美政權外，也是因為阿拉伯國家與伊朗的深刻分歧難以彌合：只要伊朗沒有放棄經營「抵抗軸心」，包括沙特在內的海灣國家就不可能真正放心，尤其各國表面看似譴責以色列，其實都想等到風頭過去、繼續推進跟以色列的建交作業，但只要哈馬斯繼續留在加沙，這次衝突就還是可能在未來重演，正如「阿克薩洪水行動」本身，也有伊朗干擾沙特以色列建交的用意。

說得更直接，對阿拉伯、土耳其等中東絕大多數國家的政府來說，以巴衝突是早該翻頁的舊日話題，這個傾向早在1970年代泛阿拉伯主義消亡後，就已經成為既定的時代旋律，並也隨後被伊朗沙特對峙、伊朗以色列衝突、阿拉伯之春的新浪潮吞沒，這次之所以又在中東掀起兵戎，關鍵還是與伊朗以色列衝突的脈絡有所合流。但這也註定，戰爭終局無法召喚過去的以阿衝突框架，反而是來到阿拉伯、美國、西方、以色列攜手，企圖共同壓制伊朗的新時代旋律。

正因如此，這次在埃及的加沙和平峰會看似盛大，可以說是比過去所有協議都更進一步，包括美國、西方、阿拉伯、土耳其都比過去更有意願要終結2007年以來的加沙問題，卻依舊暗藏伊朗不願認賠殺出、哈馬斯也拒絕解除武裝的危險暗流。

而這種暗流湧動到極致的結果，就是除非以色列願意接受自己鏖戰兩年根本沒有解決問題：除了勉強靠停火換回人質外，其實軍事行動既沒有推翻哈馬斯、也沒能根除加沙威脅，就是第三次停火的再度粉碎，以及種族滅絕再成以哈博弈籌碼，直到其中一方再度妥協。