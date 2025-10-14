特朗普促成加沙人質獲釋＋以哈停火　拜登：感激付出

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）促成以色列與哈馬斯停火及加沙人質獲釋後，上屆總統拜登（Joe Biden）10月13日發文感激對方的貢獻，稱希望以色列與巴勒斯坦民眾都可以有和平的未來。



《國會山報》（The Hill）13日報道，拜登於社交平台X發文，稱對20名生還以色列人質獲釋感到欣慰和感激，形容他們經歷無法想像的地獄時刻，如今終可以與家人及摰愛團聚；而在加沙面對無法計量損失的民眾，則終於獲得重建生活的機會。

拜登表示，邁向有關協議之路並不容易，指自己的團隊當時致力將人質帶回家、為巴勒斯坦平民提供救濟，以及結束以巴戰爭。他讚揚特朗普和團隊的努力，成功促成停火協議。

特朗普夫婦2025年1月20日早上抵達白宮，與卸任在即的拜登及其妻子吉爾茶聚，圖為4人在白宮門前合照（Reuters）

他認為中東在美國及世界的支持下，正踏上持久和平之路，同時期待以巴民眾可以平等地迎接一個和平、有尊嚴及安全的未來。

以哈雙方就特朗普提出的首階段和平協議達成共識後，哈馬斯釋放餘下20名生還人質，換取以色列釋放超過1900名巴人囚犯。

被哈馬斯扣押於加沙的以色列人質Gali Berman（右）獲釋。自2023年10月7日哈馬斯發動致命襲擊以來，他一直被囚禁於加沙。2025年10月13日，在以色列某未知地點，作為以哈雙方囚犯人質交換及停火協議的一部分，獲釋的Berman手持寫有「以色列人民萬歲，感謝一切」的標語。（Reuters）

除了拜登，他的前國家安全沙利文（Jake Sullivan）12日亦認為，外界應認同特朗普在今次協議的貢獻，而威特科夫（Steve Witkoff）、庫什納（Jared Kushner）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦為協議付出艱辛努力。