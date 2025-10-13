特朗普訪以色列稱「噩夢」終結束　內塔尼亞胡感謝提20點和平方案

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（10月13日）抵達以色列首都特拉維夫，期間發表講話稱，對以色列和中東來說，這是一個非常令人興奮的時刻，以色列人和巴勒斯坦人的「漫長而痛苦的噩夢終於結束」。在此之前，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）感謝特朗普提出結束戰爭的20點和平方案。



在特朗普發表講話前，內塔尼亞胡在以色列國會稱，這項提議「為我們地區乃至其他地區的歷史性和平擴張打開大門」。

2025年10月13日，美國總統特朗普訪問以色列期間，在耶路撒冷國會發表講話。（Reuters）

他告訴特朗普：「你致力於和平，我也致力於和平。我們攜手努力，一定能實現和平。」

特朗普則說，在以色列和哈馬斯就第一階段加沙停火和人質協議達成共識後，以色列人和巴勒斯坦人的「漫長噩夢」終於結束，「困擾這個地區的混亂勢力已被徹底擊敗」。

特朗普還稱，整個地區已一致認可一項計劃，即哈馬斯將被解除武裝。