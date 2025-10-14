做「人命選擇題」　貨櫃裏躲炮火　赴加沙港人義工盼持久和平

以色列與哈馬斯簽下首階段和平協議，持續兩年多的槍砲聲終於暫時沉寂，然而，戰火已奪走超過6.7萬條生命。香港紅十字會先後派出六名醫護義工，前往加沙南部拉法的戰地醫院支援，包括歐耀佳醫生與鄒有銘醫生。他們是這場戰火的親歷者，在物資極度匱乏的環境中，一次次與死亡擦肩而過，在傷患如潮水湧入時，做出一個個關乎生死的抉擇。



不得不放棄的傷者

在急症室前線，鄒有銘醫生一次次面對這樣的煎熬。加沙經常出現大規模傷亡，當傷者不斷湧入，急症室只能按傷勢輕重分流。然而，當醫療資源極度緊缺，而傷者傷勢過重，有時鄒醫生能做的，只剩下救與不救的抉擇。

他回憶，曾遇見兩三名年約五歲的小病人，卻因傷勢過重、資源不足，只能放棄救治。「（做出這種決定）很痛苦。有時事後會覺得，究竟應該是將資源分給十個人，還是全部給一個人？這種選擇很難。」

3赴加沙的退休外科醫生歐耀佳（左）、急症醫生鄒有銘（中）、香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生（右）。（香港01）

身為急症醫生，鄒醫生幾乎二十四小時待命，每當災難發生，他必須第一時間趕到，為傷者搶救生命。不時傳來的槍聲、突如其來的炮火，成了他與其他戰地醫生不得不習慣的背景音。

他至今仍清楚記得與炮火擦身的那一天。當時，他正一如往常地為傷者治療，遠處傳來幾聲槍響，他起初不以為意。但槍聲卻變得更響：「能感受到那個聲音愈來愈近。」

治療室里除了他，還有一位德國骨科醫生。「當時我就望向他，他也望向我。槍聲臨近真的讓人感到有點害怕。」

兩人後躲到一個堆滿沙包的貨櫃裏半個鐘。周圍漸漸恢復平靜後，鄒醫生走到外面，發現不僅貨櫃有彈擊，急症室的帳篷也被打穿。雖心有餘悸，但當時已身在加沙幾星期的鄒醫生，在平復心情後仍繼續開始自己日常工作。

圖為2025年10月12日，在以色列和哈馬斯停火期間，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾從一輛貨車上領取援助物資（Reuters）

「希望這次是永久的停戰」

戰火下的加沙，飢荒、恐懼與死亡如影隨形，但希望的微光，依然在某些角落閃爍。曾經受傷的病人康復了，甚至主動回來探望，讓義工醫生感受到醫療工作的溫度與意義。

歐耀佳醫生在衝突爆發後多次前往加沙救援，今年九月底完成第三次任務返港。提起這次重返，他說見到不少過去治療過的病人。其中一位是二十二歲的巴勒斯坦男孩，2023年十一月雙腳嚴重燒傷，兩度接受歐醫生手術。「我們為他做了多次手術和植皮，最後成功了。」歐醫生得知，男孩是知道他回來，特地來探望。

除了康復病人的情意，歐醫生也深深被當地醫護的專業精神所感動。加沙的交通因戰火幾乎癱瘓，「有的醫生、護士會步行幾小時來返工，交接工作的時候情願錯過僅有的巴士，也要完成好交接。還有的工作人員其實自己家人都有受傷受影響，但他們還是很專業的做好自己的工作，我非常敬佩他們。」

三赴加沙的香港退休外科醫生歐耀佳。（香港01）

加沙經歷兩年的武裝衝突後，約9成人口流離失所，飢荒和嚴重營養不良蔓延，當地民眾每日都面臨極大生存威脅。而以巴兩國自2023年爆發的戰爭，終在今年10月10日達成第一階段停火協議，雙方於10月13日交換人質，其中在加沙被哈馬斯扣押兩年的20名以色列分兩批獲釋。對此，歐醫生在自己分享部分的最後說道，「希望這次（停火）真可以實現持久的和平。」