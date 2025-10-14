加沙重建：從以色列造成的灰燼中恢復或需數千億元｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump）10月13日宣稱，加沙戰爭已經結束，並將會開始重建。他周一聯同埃及﹑卡塔爾及土耳其簽署加沙和平宣言，承諾為當地帶來和平。然而，要將加沙從一片頹垣敗瓦的灰燼之中重建一切絕非易事，有專家已經估計，加沙重建需要500億至700億美元（約3,888億港元至5,443億港元），需時數十年時間恢復。有聯合國加沙重建顧問指出，加沙重建之路上的主要挑戰，包括有未爆炸彈、重建成本以及建築材料禁令等。



在經過以色列襲擊加沙走廊兩年後，這片巴勒斯坦飛地已遭受到嚴重破壞，社會變得支離破碎、經濟崩潰。當地逾半人口已流離失所，整個街區夷為平地，關鍵機構設施亦已盡皆倒塌。

今年2月，世界銀行、歐盟和聯合國發布了一份全面的加沙和西岸臨時快速損害和需求評估（IRDNA）報告，描繪了一幅嚴峻的景象，估計損失高達530億美元（約4,121億港元），而前3年的短期需求約為200億美元（約1,555億港元）。

聯合國加沙重建顧問Mamoun Besaiso稱：「當務之急是為民眾提供住所。然後，我們需要建立基本服務，尤其是供水。我們需要為他們提供食物，我們需要提供醫療服務和返校教育。」

2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴人居民在以色列空襲後來到一處受損民宅視察損失。（Reuters）

受災最嚴重的「住屋問題」？

據多份報告稱，住屋仍然是加沙受影響最嚴重的一環。IRDNA表示，已撥出152億美元（約1,182億港元，佔總成本30%）用於重建房屋，其中住屋佔恢復需求的最大份額。

聯合國發言人Stephane Dujarric 指，自2023年10月以來，加沙約有8.1萬套住房遭到破壞。而聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）5月更表示，以色列摧毀了加沙走廊92%的巴勒斯坦人房屋。

衛生系統瀕臨崩潰….

據世衛估計，加沙衛生部門的重建將耗資超過70億美元（約544億港元），涵蓋人道援助、早期復原和長期重建。

聯合國衛生機構表示，以軍對加沙醫療機構發動了778次攻擊，造成34所醫院、91個醫療中心和210輛救護車受損。人道事務協調廳表示，這導致當地228所醫院和初級衛生保健中心中有超過一半需要停止服務。

另外，加沙176所初級衛生保健中心中約有三分之一處於部分營運狀態，自2023年10月以來，已有1,700多名醫護人員喪生。

以巴衝突：2023年10月11日，在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦兒童在加沙一家醫院接受治療。（Reuters）

教育：失落的一代

IRDNA稱，教育恢復需求預計在未來5年內需要38億美元（約295.5億港元）。據聯合國教科文組織統計，截至2025年7月，97%的學校建築遭受了一定程度的破壞，564所學校中有518所需要全面重建或大規模翻修才能恢復正常使用。

聯合國數據顯示，自2023年底襲擊事件爆發以來，已有17,237名學生、1,271名大學生和967名教職員工喪生，近66萬名兒童至今仍未入學。

還有能源、供水設施？

加沙能源產業的短期需求為3.65億美元（約28.38億港元），需要確保每天至少有32.2萬公升燃料用於柴油發電機，以滿足醫療保健、供水和糧食生產的緊急人道需求。

此外，自2023年10月7日以來，以色列摧毀了加沙的供水設施、海水淡化裝置和污水處理系統。IRDNA表示，加沙水、衛生設施和個人衛生（WASH）部門的恢復需要27億美元（約210億港元），主要用於優先建造具有韌性的供水和污水處理網路、擴大海水淡化和再利用系統。

1月22日，以軍裝甲車在傑寧街頭行駛。（Reuters）

金錢以外仍然挑戰重重

關於加沙重建道路上的挑戰，Mamoun Besaiso表示除資金外，一個主要問題是未爆彈，他說：「現時這些炸彈中有30%還未爆炸，這非常危險。」

原材料、建築材料和重型設備的進入則是另一大障礙，因為以色列完全控制加沙的重建工作。Besaiso說：「除非得到以色列的批准，否則我們連一袋水泥都不能帶入加沙。這就是為什麼重建過程如此漫長的原因。」

他引述去年的聯合國報告稱，如果以色列繼續控制設備，清除廢墟將需要14年，建造房屋將需要80年。