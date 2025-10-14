馬達加斯加總統流亡海外　軍方稱接管國家：將於2年過渡期內掌權

東非島國馬達加斯加（Madagascar）總統拉喬利納（Andry Rajoelina）逃往國外後，軍方領袖周二（10月14日）宣布已接管國家，並將在2年的過渡期內掌權。據路透社，該領袖已宣布暫停參議院、高級憲法法院、選舉機構和其他國家機構；並將在2年的過渡期內掌權，之後將舉行新的選舉。英媒則指，總統辦公室堅稱拉喬利納仍將執政。



軍方領袖：將於2年過渡期內掌權

由於缺水缺電，馬達加斯加9月25日爆發示威活動。周二，國會以大比數通過彈劾拉喬利納之際，領導士兵與反政府Z世代示威者一起發動兵變的陸軍上校Michael Randrianirina宣布：「我們已奪取政權」。

據路透社，Michael Randrianirina還稱：「過渡期最多持續2年。在此期間，將舉行全民公投以制定新憲法，隨後舉行選舉，逐步建立新的國家機構，」

2025年10月14日，馬達加斯加軍隊慶祝總統拉喬利納（Andry Rajoelina）流亡海外。（Reuters）

據報，該國高等憲法法院則要求，在軍事政變後60天內舉行選舉。

總統辦公室：喬利納仍將掌權

英國廣播公司（BBC）則指，馬達加斯加總統辦公室發表聲明，表示拉喬利納仍將掌權：「總統將繼續履行職責，確保維護憲法秩序和國家穩定。」

聲明還譴責武裝軍隊出現在總統府前，指這「明顯是企圖發動政變的行為」。

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）已逃亡到國外。圖為2025年10月6日，拉喬利納在總統府任命軍事將領Ruphin Fortunat Zafisambo為總理。

較早前，儘管拉喬利納乘坐法國軍機離開國家，但他仍拒絕下台，無視Z世代數週來要求他辭職的示威活動。拉喬利納表示，由於生命受到威脅，他已轉移到安全的地方。