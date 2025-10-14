馬達加斯加總統流亡海外 軍方稱接管國家：將於2年過渡期內掌權
撰文：洪怡霖 莊勁菲
出版：更新：
東非島國馬達加斯加（Madagascar）總統拉喬利納（Andry Rajoelina）逃往國外後，軍方領袖周二（10月14日）宣布已接管國家，並將在2年的過渡期內掌權。據路透社，該領袖已宣布暫停參議院、高級憲法法院、選舉機構和其他國家機構；並將在2年的過渡期內掌權，之後將舉行新的選舉。英媒則指，總統辦公室堅稱拉喬利納仍將執政。
軍方領袖：將於2年過渡期內掌權
由於缺水缺電，馬達加斯加9月25日爆發示威活動。周二，國會以大比數通過彈劾拉喬利納之際，領導士兵與反政府Z世代示威者一起發動兵變的陸軍上校Michael Randrianirina宣布：「我們已奪取政權」。
據路透社，Michael Randrianirina還稱：「過渡期最多持續2年。在此期間，將舉行全民公投以制定新憲法，隨後舉行選舉，逐步建立新的國家機構，」
據報，該國高等憲法法院則要求，在軍事政變後60天內舉行選舉。
總統辦公室：喬利納仍將掌權
英國廣播公司（BBC）則指，馬達加斯加總統辦公室發表聲明，表示拉喬利納仍將掌權：「總統將繼續履行職責，確保維護憲法秩序和國家穩定。」
聲明還譴責武裝軍隊出現在總統府前，指這「明顯是企圖發動政變的行為」。
較早前，儘管拉喬利納乘坐法國軍機離開國家，但他仍拒絕下台，無視Z世代數週來要求他辭職的示威活動。拉喬利納表示，由於生命受到威脅，他已轉移到安全的地方。
巴西前總統博爾索納羅政變罪成 被判刑27年3個月韓國戒嚴原因｜總統為老婆搞出六小時政變？尹錫悦完蛋了！民主剛果軍方稱瓦解流產政變 至少3死 多人被捕海地前政變領袖要入主國家宮 促總理下台 總統府附近爆大型槍戰