法國空中交通控制員工會取消大罷工　獲總理保證與民航局達成協議

原預計在10月7日起舉行為期四日罷工的法國空中交通控制員工會（SNCTA）表示，在與民航局協商並達成協議，以及取得法國新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）對財政預算案的保證後，決定取消罷工行動。



法媒引述SNCTA指，工會已經「在內部問題上取得進展」並且「與所有相關部門進行冷靜討論」，強調暫時未計劃再展開罷工，並呼籲應對營運進行變革，而員工薪水也必須跟隨通貨膨脹進行調整。

法國交通部對取消罷工表示歡迎，認為符合乘客、航空公司和機場利益，還補充須通過繼續討論以改善法國空中交通管制的成效，因目前的表現仍低於預期。

工會聲明還指出，勒科爾尼保證不會在未經過國會表決的情況下，強行通過明年的財政預算案。法國政府面臨嚴重債務，國家統計局（INSEE）指，國家債務總額在今年第二季度達到3.4萬億歐元（約30.9萬億港元）。勒科爾尼須在10月中之前向議會提交預算案，以便在年底前進行表決。

2024年7月29日，人們在比利時城市沙勒羅瓦（Charleroi）的機場登上瑞安航空（Ryanair）的飛機。（Getty）

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁奥利里（Michael O'Leary）早前警告，如果進行罷工將造成嚴重損失，該公司的10萬名乘客的行程可能因此受到影響，首兩天會有大約600班瑞安的航班被迫取消，可能損失約2000萬英鎊。