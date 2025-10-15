中歐北極快航線　首艘貨船20天抵英國　歐洲貨物運輸時間減半

歷時20天，中歐北極集裝箱快航線首艘貨船10月13日抵達英國菲力斯杜港（Felixstowe）。它取道北極東北航道直達歐洲的開創性航運線路，將中國運往歐洲的貨物運輸時間縮短一半。



新華社報道，該艘由海傑航運（Sea Legend）營運的貨船從寧波舟山港出發，滿載約4000個標準箱，將陸續在英國、德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。

2025年10月13日，在英國菲力斯杜港（Felixstowe），中歐北極快航線首艘貨船駛入碼頭。（新華社）

過去40年，北極地區的暖化速度約為全球平均的4倍，導致海冰急劇減少，為商業航運創造季節性窗口期。中國亦在探索與世界第三大經濟體歐盟建立更快捷的海上聯繫，冀憑藉與歐洲貿易對沖中美貿易下降。

儘管北極航道的天氣和航行條件難以預測，但相比中歐班列約25天、蘇彝士運河（Suez Canal，又稱蘇伊士運河）航線約40天，以及好望角航線約50天的航期，中歐北極航線仍具有明顯時效優勢。

2025年10月13日，在英國菲力斯杜港（Felixstowe），中歐北極快航線首艘貨船駛入碼頭。（新華社）

近年來，隨着中國尋求一條替代航線以減少對東南亞馬六甲海峽的依賴，中國深化了與俄羅斯在北極海域的海上合作。作為「冰上絲綢之路」核心承載通道之一，中歐北極快航所經的北極東北航道，是連接東亞與歐洲的新興國際航運線路，對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具有重要價值。